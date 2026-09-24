Janša se bo v New Yorku sešel z Netanjahujem

Premier Janez Janša se bo ob robu splošne razprave svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku srečal z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Njuno srečanje je danes v objavi na omrežju X napovedal urad izraelskega premierja, niso pa navedli, kdaj bo potekalo. Oba bosta danes nagovorila Generalno skupščino OZN.

Netanjahu se bo po navedbah urada srečal tudi s predsedniki Argentine, Bolivije, Paragvaja, Paname, Etiopije, podpredsednikom Kolumbije ter s premierjema Grčije in Papue Nove Gvineje.

»Številni svetovni voditelji so zaprosili za srečanje s predsednikom vlade (Netanjahujem) med obiskom, vendar je ta zaradi natrpanega urnika in potrebe po vrnitvi pred začetkom praznika sukot lahko ugodil le nekaterim izmed njih,« je na omrežju X pojasnil Netanjahujev urad.

Iz urada vlade za komuniciranje so ob napovedi Janševega obiska v ZDA zapisali, da bo premier opravil več bilateralnih srečanj, o katerih bo javnost sproti obveščena na družbenih omrežjih vlade in na spletni strani predsednika vlade. Niso pa navedli, s kom se bo srečal.

Tako kot Netanjahu bo tudi Janša danes nagovoril Generalno skupščino ZN, pozneje pa bo obiskal slovensko skupnost v New Yorku.

Z nastopom Janševe vlade se je bistveno spremenil odnos Slovenije do Izraela. Vlada je med drugim razveljavila ukrepe, ki jih je proti Izraelu sprejela predhodnica vlada Roberta Goloba. Avgusta je Slovenija preprečila sprejetje skupne izjave EU, v kateri bi ta obsodila izraelske načrte za širitev nezakonitih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu, za kar se je Netanjahu na omrežju X Janši zahvalil.

Zaradi spremenjene politike do Izraela sta opozicijski Svoboda in Levica vložili predlog za ustavno obtožbo premierja.