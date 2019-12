FOTO:Srečanje Šarca in Pivčeve še nedorečeno

FOTO: Matej Družnik

Premierin kmetijska ministricase bosta o njeni nadaljnji usodi zaradi sodelovanja pri projektu SRIPT še pogovorila, kdaj, pa ostaja nedorečeno. Sestala naj bi se sredi prihodnjega tedna, a tega ne v Šarčevem kabinetu ne pri Pivčevi za zdaj ne potrjujejo.Pivčeva je v začetku tega tedna dejala, da želi svoje delo pri projektu Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo Turizem (SRIPT), pri katerem je gospodarsko ministrstvo ugotovilo nepravilnosti, pojasniti premierju. Dejala je, da je pripravljena tudi odstopiti , Šarec pa je povedal, da revizije projekta še ni prebral, da pa Pivčeva na kmetijskem resorju sicer dobro dela.Termin bo sicer glede na že napovedane obveznosti bržkone težko uskladiti. Premier ima prihodnji teden dve obveznosti v tujini, v ponedeljek in torek bo na Kosovu obiskal pripadnike slovenske vojske na misiji, v četrtek in petek pa v Bruslju poteka vrh EU. Za sredo ima doma napovedano tradicionalno srečanje s predsedniki republike, državnega zbora in državnega sveta.Pivčeva pa je trenutno bolniško odsotna. V javnosti se je te dni ugibalo o njeni morebitni daljši odsotnosti zaradi težav s hrbtenico, a je ugibanja v petek končala kar sama z objavo na Twitterju. Zapisala je: »Zdravniki še opravljajo diagnostiko, čaka me nekaj nevroloških preiskav, nadalje pa najbrž tudi operativni poseg.«Razlog za majanje stolčka Pivčevi je končno poročilo o preverjanju izvajanja druge faze projekta SRIPT Turistično gostinske zbornice Slovenije, ki ga je gospodarsko ministrstvo izdalo konec novembra. Ugotovilo je več nepravilnosti v okviru pogodbenih obveznosti, ki jih ima zbornica do ministrstva, ni pa obravnavalo razmerij med zbornico in posameznimi izvajalci, med katerimi je bila tudi Pivčeva.Končno poročilo gospodarskega ministrstva med drugim kaže, da Pivčeva del, pri katerih je bila navedena kot avtorica, ni v celoti opravila sama ali pa pri njih ni sodelovala. Pomanjkljiva naj bi bila tudi dokazila, da je bilo njeno delo dejansko izvedeno. Pivčeva je v odzivu na poročilo dejala, da so »določene naloge pri oblikovanju skupnih dokumentov sooblikovali z več avtorji in po skupnih usklajevanjih«. »Pri tem je seveda težko razmejiti, kdo je opravil kakšen del naloge in razmejiti prispevke posameznih avtorjev,« je navedla.»Nedvomno pa je tudi svetovanje in prenos znanj in kompetenc tako v partnerstvo kakor tudi v samo pripravljene dokumente in naloge pomemben del prispevka, ki seveda pomeni tudi avtorsko delo,« je prepričana Pivčeva, ki je, kot je pojasnila, po odštetju in plačilu vseh prispevkov in po plačilu akontacije dohodnine za delo prejela manj kot 20.000 evrov.Kmetijsko ministrico so sicer te dni v bran vzele nekatere kmetijske organizacije. Tako so se Sindikat kmetov Slovenije in nekatere druge organizacije iz kmetijskega sektorja ločeno s pismi obrnili na premierja Šarca in poudarili, da ministrica dela odlično. Zaokrožila je tudi spletna peticija v podporo Pivčevi, v kateri podpisniki poudarjajo, da bi bil morebiten odstop Pivčeve katastrofa za slovensko podeželje v času priprave skupne kmetijske politike 2021-2027.Vprašanje nadaljnje politične usode kmetijske ministrice sicer odmeva tudi v luči boja za predsedniško mesto DeSUS . Pivčeva bo namreč na januarskem kongresu izzvala trenutnega prvaka stranke. Ta je v ponedeljek dejal, da odločitev o njeni usodi prepušča Šarcu. »Vemo, da ima zelo visoke standarde,« je ob tem dodal.