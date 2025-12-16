Srečke novoletnega lota se prodajajo po 10.000 evrov

Novoletni Loto je bil letos razprodan v rekordnem času. Na uradni prodaji Loterije Slovenije je bilo na voljo 450.000 srečk, prodaja pa se je začela 1. decembra. Kot je znano, so bile vse srečke razprodane že po osmih dneh.

Novoletni Loto velja za posebno praznično izdajo igre, s skupnim nagradnim skladom v višini več kot 2,7 milijona evrov. V žrebanju bo podeljenih 15.515 dobitkov. Med nagradami so tudi tri stanovanja, zlato, denarne rente in druge visoke nagrade. Žrebanje bo na novoletni dan, 1. januarja.

Po razprodaji pa se je igra preselila na splet. Na Facebook Marketplaceu in v oglasnih skupinah so se pojavile ponudbe za nakup že kupljenih srečk. Medtem ko nekateri zanje zahtevajo nekaj deset ali sto evrov, so se pojavili tudi oglasi z zahtevanimi cenami do 10.000 evrov za posamezno srečko, ki je bila v redni prodaji vredna 10 evrov.

Loterija Slovenije ob tem opozarja, da je nakup srečk pri neuradnih prodajalcih tvegan, saj kupec nima nobenega jamstva o veljavnosti ali lastništvu srečke.