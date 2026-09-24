Srečko Šestan na vrhu uprave za zaščito in reševanje

Vlada je na današnji seji razrešila generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leona Behina in za vršilca dolžnosti direktorja imenovala Srečka Šestana. Ta ostaja tudi poveljnik republiške civilne zaščite, torej bosta funkciji združeni, s čimer želijo bolj povezati strateško in operativno raven, so sporočili po vladni seji.

Šestan bo naloge v. d. generalnega direktorja uprave opravljal od petka do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar za največ šest mesecev, torej najdlje do 24. marca 2027.

Kot so zapisali v sporočilu, Srečko Šestan izpolnjuje vse pogoje za položaj generalnega direktorja uprave. »Na področju zaščite in reševanja je aktiven že več desetletij, od leta 2012 pa opravlja tudi naloge poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije. Njegovi strokovnost, učinkovito ukrepanje ter jasnost pri komuniciranju so bili nepogrešljivi ob vseh večjih naravnih in drugih nesrečah v zadnjem desetletju,« so spomnili na njegovo vidno vlogo.

Ob tem so pojasnili, da bosta z imenovanjem Šestana na čelo uprave združeni funkciji generalnega direktorja uprave in poveljnika Civilne zaščite, »s čimer želimo zagotoviti enotnejše vodenje upravnih in operativno-strokovnih nalog ter boljšo povezanost strateške in operativne ravni za še učinkovitejše ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah«.

Prednostne naloge na področju zaščite in reševanja v tem mandatu sicer ostajajo predvsem izpopolnitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, izboljšanje statusa sil za zaščito in reševanje ter krepitev prostovoljstva in interesa mladih, so še navedli v vladnem sporočilu.

Behin je v odzivu za STA povedal, da ga je o razrešitvi korektno obvestil minister za obrambo Valentin Hajdinjak že predhodno, in sicer z obrazložitvijo, da se glavni razlog nahaja v združitvi funkcij.

Glede na to, da je bila na današnji seji vlade sprejeta tudi novela uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki določa kadrovske formacije in razvoj sistema enot tudi v prihodnje, so po Behinovi oceni »podani neki trdni temelji« za nadaljnje delo uprave.

Zadnje mesece so delali tudi na predlogu posodobitve sistema klica 112. FOTO: Leon Vidic

Načrti

»Verjetno pa bodo lahko v popolnosti zaživeli vsi tisti projekti, ki so bili začeti, od vzpostavitve vseslovenskega Centra za požare v naravnem okolju v Sežani do nabav pomembne opreme za ukrepanje pri poplavah, ki je bila kupljena z evropskimi sredstvi in je že v testiranju pri občinah in bo tudi še v nadaljevanju še izpopolnjena. (...) Absolutno slovenski sistem čaka tudi razvoj delovanja letalske enote za podporo gašenja iz zraka, ki je sicer v treh letih dosegla fantastične rezultate in samostojno deluje, ampak se mora stalno popolnjevati,« je med drugim izzive, ki čakajo novo vodstvo, nanizal Behin.

Obenem je razkril, da so zadnje mesece delali tudi na predlogu posodobitve sistema klica 112. Novo vodstvo in druge odločevalce pa čakajo tudi odločitve o nadaljnjih naložbah, od nacionalnega centra za zaščito in reševanje do učnega centra za primer poplav v Murski Soboti. Za oba velika infrastrukturna projekta so predvidena tudi kohezijska sredstva.

Ob pogledu na svoj nedokončani mandat pa je Behin izpostavil tudi kadre in dejstvo, da so se v zadnjih štirih letih »pomladili« in za deset let spustili povprečno starost zaposlenih na upravi, »torej smo pridobili operativen, fizičen, strokoven kader, ki je prišel tudi z nekaterimi novimi idejami«. Zato si želi nadaljnjega razvoja in profesionalizacije kadra.

Šestan je medtem v izjavi za STA pojasnil, da so z združitvijo funkcij uresničili idejo, ki jo je že ob nastopu funkcije predstavil minister, zdaj pa »bomo videli, kako bo naprej«. Po šestih mesecih bo v skladu s postopkom po njegovih besedah verjetno sledil razpis za delovno mesto direktorja, za poveljnika pa ni razpisa, ker ga imenuje vlada. Sam »ne vidi nobenih zapletov« pri postopku, »lahko pa najdejo tudi koga drugega«.

Dodal je, da se z njegovim imenovanjem za vršilca dolžnosti generalnega direktorja uprave ne obeta »nič revolucionarnega«. »Nič ne bomo obračali na glavo, treba pa je določene stvari korigirati, določene zaključiti, določene začeti, veliko je na mizi. Seveda si bomo postavili neke prioritete, toda vsega naenkrat ne moremo narediti – gre pa linija naprej, le posamezne stvari bo treba nekoliko dodelati,« je dejal.