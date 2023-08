Srečko Šestan: Prostovoljci na teren ustrezno opremljeni in le organizirano

Na območjih, prizadetih med nedavno ujmo, civilna zaščita, gasilske enote in prostovoljci še naprej pomagajo pri čiščenju domov in urejanju infrastrukture. Pomoči prizadetim bo namenjen tudi jutrišnji dela prosti dan solidarnosti. Na aplikaciji Poplave 2023 je trenutno skoraj 31.500 prijavljenih, civilna zaščita poziva, da naj se prostovoljci ne odpravljajo na teren brez njenega napotila. Še vedno pa lahko vsi solidarnost izkažejo s finančnimi donacijami; vlada je v ta namen ta teden odprla transakcijski račun, zbrana sredstva bodo namenjena izključno odpravljanju posledic poplav. Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, bodo za donacije lahko uveljavljale davčno olajšave.

Na dan državnosti bo delovala vsa državna kritična infrastruktura, dodatno je poveljnik civilne zaščite odredil delo v javnih zdravstvenih zavodih in pri njihovih koncesionarjih, v centrih za socialno delo, veterini in zavarovalnicah. Jutri bodo odprte upravne enote, saj so številni prebivalci poplavljenih območij izgubili osebne dokumente, pošta bo opravila tudi prevzem teh pošiljk na podjetju Cetis in jih dostavila predvidoma do 16. avgusta.

Prav tako so lahko odprte trgovine, ni pa to nujno, odločitev je odvisna od trgovcev. Zaposlenim, ki bodo delali jutri, pripada dodatek za delo v manj ugodnem delovnem času, to je dodatek za delo na dan praznika oziroma na dela prosti dan, ki za zaposlene v javnem sektorju znaša 120 odstotkov. Zaposleni, ki zaradi dela prostega dne ne delajo, prejmejo nadomestilo v višini 100 odstotkov.

Priprave na ta dan in aktualne razmere je v izjavi za javnost predstavil poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan. Izjavo je mogoče spremljati tudi v neposrednem prenosu:

Poveljnik civilne zaščite se je najprej zahvalil vsem, ki pomagajo, in tudi tistim, ki so včeraj upoštevali omejitve, ki so bile izdane z odredbo. »Tako smo imeli nekaj težav samo na kontrolni točki Mozirje, a še te po oceni policistov bolj zaradi gobarjev in turistov, nikakor pa ne zaradi prostovoljcev,« je poudaril Šestan. Ponovno je apeliral na vse prostovoljce, da se prijavijo na aplikacijo in da hodijo na prizadeta območja le organizirano. Samo danes ponoči se je prijavilo 90 skupin oziroma posameznikov. Danes na terenu ni nobenih težav. Na posameznih območjih dela tako dobro potekajo, da bodo po praznikih morda že razmišljali o zmanjševanju prostovoljstva in ohranili predvsem težke stroje in mehanizacijo ter gasilske enote.

Prostovoljce je ponovno prosil, da so ustrezno opremljeni z ustrezno obutvijo (po možnosti z gumijastimi škornji ali vsaj močnejšimi pohodniškimi čevlji), nujno rokavicami, malico in vodo, saj z zagotavljanjem hrane ne morejo obremenjevati lokalne skupnosti. Pozval je tudi, da naj ne prinašajo s sabo donacij v obliki hrane in vode, saj ju ne morejo skladiščiti, edina točka, kjer to še sprejemajo, je Škofijska Karitas, vendar se je tudi tam treba predhodno informirati.

Po včerajšnji informaciji, da na Koroškem zmanjkuje zdravil, ki je bila, kot je poudaril, vzeta iz konteksta, je danes zagotovil, da to ni res in da ni pri zagotavljanju zdravil nobenih težav.

Pregledali so skoraj že vse lokacije, kjer so uničeni ali poškodovani mostovi. Na nekaterih točkah so ugotovili, da ni smiselno tam postavljati mostu, nekaj jih že postavljajo, na Prevaljah oziroma v Mežici ga je Slovenska vojska že postavila, v Škofji Loki dva mostova popravljajo italijanski vojska in civilna zaščita ... »Prizadevali si bomo, da bo čim več ljudi čim prej dobilo dostop do domovanj in služb, a za zdaj kaže, da nam bo uspelo brez pretirane količine teh mostov,« je pomirljivo dejal Šestan.

Vodovodi se počasi vzpostavljajo; koncesionar je tisti, ki mora naročiti material, gre pa to v strošek intervencije, je še povedal.