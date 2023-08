Poseben režim bo veljal v Črni na Koroškem, Mežici, Solčavi, Lučah in Mozirju

Na območjih, ki so jih prejšnji konec tedna prizadele poplave in plazovi, še vedno odpravljajo njihove posledice. Čeprav jim je marsikje že uspelo zagotoviti zasilne dostope, veliko cest še ostaja neprevoznih. »Primerno vremenu se stanje počasi izboljšuje, nikakor se ne normalizira, imamo še območja, ki so pod velikimi nanosi, to se pospešeno čisti s pomočjo ljudi na terenu. Danes sem podpisal odredbo za delovanje kritične infrastrukture na dan solidarnosti,« je v izjavi za javnost pojasnil Srečko Šestan.

V ponedeljek bodo morali delati zaposleni pri izvajalcih kritične infrastrukture, zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih in pri koncesionarjih v javni zdravstveni mreži, zaposleni v centrih za socialno delo ter zaposleni na področju veterine. Danes začenjajo veljati prvi interventni ukrepi po poplavah, združeni v noveli zakona o preprečevanju posledic naravnih nesreč. Med njimi so predplačila občinam, širši obseg upravičencev do pomoči v kmetijstvu, višja sila in čakanje na delo za zaposlene in podjetja, pomoč samozaposlenim, izredni dopust za prostovoljce in dan solidarnosti.

Z njo bo ne glede na ponedeljkov prosti dan odredil delo zaposlenim pri izvajalcih kritične infrastrukture. Obenem so pripravili določitev varovanih območij, kamor prostovoljci ne bodo mogli brez delovnega naloga civilne zaščite. Čeprav je veliko ljudi izrazilo pripravljenost v prihodnjih štirih prostih dneh pomagati tudi na terenu, se civilna zaščita boji pretiranega navala ljudi na območja, kjer gibanje še ni povsem varno. Zato so v štabu civilne zaščite danes definirali območja, kjer bo veljal posebni režim. Na njih bodo ob vstopu izvajali posebno kontrolo.

Srečko Šestan je predstavil aktualno dogajanje na območjih, prizadetih v poplavah:

Posebni režim bo veljal od jutri do preklica

»Včeraj sem sklical sejo, da smo se o tem pogovorili, zato smo našli rešitve, da bo stanje bolj varno, in določili odredbo, s katero smo se dogovorili za območja, ki so nevarna. Tam je treba imeti red in optimalno število ljudi: območja so Črna na Koroškem in Mežica, Solčava, Luče in Mozirje. Ta območja so nevarna zaradi poplav in zaradi poteka intervencije. Vsa druga območja nimajo prepovedi ali nadzorovanega gibanja, vstopa, ker tam ni nevarnosti.«

Pri tem se je Šestan zahvalil vsem prostovoljcem, ki pomagajo. Civilna zaščita pa mora poskrbeti za varnost: osnovni cilj odredbe je, da naredijo vse, da bodo tisti, ki bodo delali na teh območjih, varni. Poseben režim bo veljal od jutri do preklica, je pojasnil Šestan. Na varovanih območjih bodo postavljene kontrolne točke, na njih bodo, če se bodo pojavili prostovoljci, presežek pomoči policisti poslali na druga območja, ki jih je tudi veliko. Vsi tisti naj bodo dogovorjeni: s sorodniki, občino, ne priporočam pa posameznih napotitev, zaželene so skupne napotitve, najbolje pa je, da so najavljene prek aplikacije Poplave 2023. »Vsi naenkrat žal ne moremo pomagati, a bo še priložnosti, da vsak pomaga po svojih močeh.«

Dodal je tudi, da nimajo več nikamor z blagom: vodo, hrano, zato je pozval, da ljudje te pakete namenijo komu drugemu, saj se boji, da bi potekel rok in jih bo treba kasneje zavreči.