Srečko Šestan Osebnost internega komuniciranja

Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan, ki je na tem mestu že 12 let, je v sklopu KIK konference internega komuniciranja prejel častno priznanje Osebnost internega komuniciranja.

»En sam ni nič. Med 60.000 in 70.000 nas je, ki se lahko aktiviramo. Sam pravim, da množici, predvsem prostovoljcev, ki imajo sami že notranjo motivacijo, ne poveljujem. Zaradi njihove motivacije in strukture organizacije, ki deluje že vrsto let, vse teče, kot mora. Verjamem, da bo tudi v prihodnje tako,« je ob prejemu priznanja dejal Šestan.

V obrazložitvi so organizatorji zapisali, da je Šestan vzor internega komuniciranja in svetilnik, kako delati prav. »S tem pa se širi zavedanje o pomenu medsebojnih odnosov. O voditeljstvu, ki je kolektiven proces in zahteva komunikacijo v najbolj pristnem pomenu besede: narediti skupno. Povezati raznolike skupine in ljudi za skupno dobro.«

Za uspeh ekipe z mirno komunikacijo

Veliko ljudi vidi dosežke civilne zaščite ob zahtevnih dogodkih, vendar jih le malo razume, kaj je potrebno, da takšno organizacijo zgradiš in vodiš, navajajo organizatorji. Srečko Šestan razume njeno edinstvenost, ki je unikum na svetovni ravni in velja za eno najboljših v Evropi. Na različnih ravneh med seboj komunicira okoli 70.000 prostovoljcev – gasilcev, reševalcev, jamarjev ipd. Vsi so del sistema, ki je pripravljen v vsakem trenutku. V konkretnih akcijah je usklajena, jasna in pozitivna komunikacija še večji izziv. In takšno vodenje je zelo zahtevno. Sodelovanje temelji na prostovoljstvu. Vzvod vodenja ne more biti formalna moč ne plačilo. Lahko so le odnosi. Komunikacija. Medsebojno zaupanje. Zavezanost ter predanost skupni nalogi: varnosti in reševanju.

Srečko Šestan, kot ga še opisujejo, ves čas komunicira dosledno, mirno, skoncentrirano in z zgledom. Če se zgodi nesreča kje drugje na svetu, raziskuje, kako bi se reševanja ob takšni nesreči lotili pri nas. Neprestano krepi temelje, ki omogočajo delovanje, iskanje rešitev in uspeh ekip takrat, ko so okoliščine najbolj zahtevne.

Priznanje

Podelitev častnega priznanja Srečku Šestanu je, kot navajajo organizatorji, napoved razpisa za Osebnost internega komuniciranja po zgledu priznanja FEIEA za evropsko osebnost internega komuniciranja. »Z njim se poklonimo strokovnim in vrednostnim vrlinam komuniciranja, s katerimi je prejemnik oziroma posameznica povezala ljudi v svoji organizaciji in so skupaj uspeli uresničiti ambiciozno vizijo, preobrazbo, premakniti mejo mogočega ali uspešno delovati v času krize.«

Razpis za Osebnost internega komuniciranja bo objavljen oktobra na spletni strani KIK konference. Priznanje bo podeljeno spomladi 2025 na 5. KIK konferenci internega komuniciranja.

Organizator KIK konference je podjetje Mediade. Ob tem naj spomnimo, da je mag. Edita Krajnović, direktorica Mediade, leta 2012 prejela priznanje Evropska osebnost internega komuniciranja po izboru FEIEA.