FOTO:Srečko Šestan: »Vsi, ki smo na funkciji, smo tu zaradi ljudi, ne zaradi sebe«

Srečko Šestan: »Vsi, ki smo na funkciji, smo tu zaradi ljudi, ne zaradi sebe«

Anja Intihar se je pogovarjala s Srečkom Šestanom, poveljnikom civilne zaščite. Govorila sta o tem, da se je v zadnjih letih zgodilo kar nekaj nesreč, od Kemisa in žleda do koronavirusa, o tem, da nad nami visi nevarnost hudega potresa in zakaj takšne civilne zaščite, kot je pri nas, drugje po svetu ne poznajo. Fotografiral ga je Voranc Vogel.