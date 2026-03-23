Sreda bo pomladna, v četrtek močno deževje in sneg do nižin

Novi vremenski izračuni napovedujejo izrazit preobrat v noči na četrtek. Zaradi trka toplih in hladnih zračnih mas lahko Slovenijo zajamejo obilne padavine, možne so nevihte. Zaradi občutne ohladitve se bo hitro spuščala tudi meja sneženja.

Po 25. marcu se bo nad Evropo vzpostavil dinamičen vremenski vzorec s ciklonskim območjem, ki bo prinašal hladen zrak in ohranjal nestabilno vreme, so zapisali na vremenskem portalu Neurje.si. Tudi v drugi polovici tedna bodo zato možne občasne padavine, meja sneženja pa bo za konec marca ostajala razmeroma nizko.

Največ snega bo nad okoli 500 metri nadmorske višine, kjer lahko zapade od deset do 20 centimetrov, nad 800 metri pa tudi več kot 30 centimetrov, predvsem na zahodu in jugu Slovenije. Sprva bo meja sneženja višje, na okoli 900 do1300 metrih, nato pa se bo ob intenzivnih padavinah spustila do približno 500 do 700 metrov. Ponekod se lahko meja sneženja spusti tudi nižje.

V četrtek čez dan bodo padavine oslabele, a se bodo nadaljevale tudi v petek. V nižinah bo večinoma deževalo, na določenih območjih lahko pade več kot 100 milimetrov padavin, kar lahko povzroči porast vodotokov.

Temperature se bodo v sredo v prestolnici zjutraj gibale okoli tri stopinje Celzija, čez dan se bo ogrelo na do 17 stopinj Celzija. V četrtek se bodo temperature znižale, in sicer bo zjutraj minus ena stopinja Celzija, čez dan pa okoli pet stopinj, napovedujejo pri Arsu.

Vremensko dogajanje bo spremljal okrepljen veter. Na vzhodu bo pihal močan severnik s sunki nad 70 kilometrov na uro, na Primorskem pa bo ob prehodu fronte zapihala burja.