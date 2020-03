Sredi noči dobili kratko sporočilo z vladnimi navodili

7.04 Idrijska podjetja za varnost zaposlenih

V korporaciji Hidria, koncernu Kolektor in podjetju Eta Cerkno so odločeni, da je varnost zaposlenih in preprečevanje širjenja okužbe s covid 19 njihova skupna prednostna naloga. »Pri tem moramo biti nadvse odgovorni tudi do dolgoročnega ohranjanja delovnih mest,« so zapisali v skupni izjavi. V skladu s priporočilom ministra za gospodarstvo, ki pravi, da ustavljanje proizvodnje ni smiselno tam, kjer so delodajalci sprejeli ustrezne ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe, bodo v vseh treh podjetjih obseg dela v prihodnjih tednih prilagajali sprotnemu obsegu naročil. Kljub pričakovanemu občutnemu zmanjšanju obsega dela v naslednjih dneh, bodo storili vse za obstoj naših podjetij in ohranitev čim večjega števila delovnih mest.Sindikat delavcev trgovine Slovenije do danes popoldne čaka na spremembo vladnega odloka glede delovnega časa prodajaln z živili - da prodajalne ne bi bile odprte do 20. ure, kot zahteva odlok, ampak največ do 18. ure - sicer bodo člane pozvali k stavki. Gospodarski minister je napovedal spremembo, če bo v dogovoru s trgovci izpolnjen namen ukrepa.Tudi veterinarske ambulante omejujejo delovanje. Zato v Veterinarski zbornici Slovenije pozivajo lastnike, naj posvetijo več pozornosti varnosti, da ne bo prišlo do poškodb živali. Svetujejo, naj psov na sprehodu ne spuščajo s povodcev. V izogib konfliktom in poškodbam naj se psi med seboj ne družijo in igrajo, so zapisali.Z današnjim dnem je zaradi omejevanja širjenja novega koronavirusa prepovedano zbiranje in gibanje na javnih površinah. Vladni odlok sicer predvideva nekaj izjem, med njimi so dostop do službe, lekarn in bolnišnic ter do najbližje trgovine z živili. Slovenija medtem čaka na 1,5 milijona zaščitnih mask, ki naj bi jih dobavili do konca tedna.DZ je na izredni seji po nujnem postopku sprejel prvi paket zakonov, s katerimi naj bi vsaj nekoliko omilili posledice epidemije novega koronavirusa za gospodarstvo. Med drugim bo država priskočila na pomoč delodajalcem, ki bodo delavce zaradi motene dobave ali izpada naročil napotili na čakanje na delo doma.