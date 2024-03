Središče ob Dravi naj bi upravni spor sprožilo prihodnji teden

V Središču ob Dravi, kjer nasprotujejo sklepu vlade o vzpostavitvi začasne izpostave azilnega doma, bodo upravni spor o tem sprožili predvidoma prihodnji teden, je danes napovedal župan Toni Jelovica. V sklepih četrtkovega zbora prebivalcev so izpostavili, da morajo biti tudi sami vključeni v odločitve, ki vplivajo na njihova življenja.

Občinski svet občine Središče ob Dravi je namreč na četrtkovi izredni seji župana pooblastil, da sproži upravni spor proti sklepu vlade. Po seji pa je Jelovica na večernem zboru občanov predstavil potek dogajanj zadnjih dni v zvezi z azilnim domom, za katerega je vlada 29. februarja sprejela sklep, da ga postavi v tej občini.

Zbor občanov je potekal mirno, sprejeli pa so več sklepov, s katerimi po besedah Jelovice izražajo močno nasprotovanje predlagani lokaciji azilnega doma. »Lokacija ni primerna glede na varnostne, okoljske, socialne, gospodarske in družbene vidike, kot so se na občinskih svetih treh občin – Ormoža, Svetega Tomaža in Središča ob Dravi – strinjali svetniki,« je dejal.

V sklepih so prebivalci poudarili, da je pomembno, da so tudi sami vključeni v odločitve, ki vplivajo na njihova življenja in okolje, zato so vlado pozvali, da sklep o izpostavi azilnega doma razveljavi, pri prihodnjih odločitvah o podobnih zadevah pa vključi lokalno skupnost ter upošteva njene pomisleke in potrebe. Občani namreč menijo, da je bil sklep sprejet brez zadostne transparentnosti javnosti.

Toni Jelovica, Danijel Vrbnjak in Mirko Cvetko, župani občin Središče ob Dravi, Ormož in Sv. Tomaž. FOTO: Leon Vidic/Delo

Med sklepi so sprejeli tudi zahtevo, da vlada znova pregleda odločitev o postavitvi izpostave azilnega doma na območju občine Središče ob Dravi in upošteva mnenje lokalne skupnosti, ki je bilo izraženo tudi v peticiji, ki so jo vložili v DZ. Podpisalo jo je 3500 občanov iz občin Središče ob Dravi, Ormož in Sveti Tomaž.

Kot je napovedal Jelovica, bodo vse sklepe že danes posredovali vladi. Za pripravo upravnega spora pa bodo najeli odvetniško pisarno. »V 30 dneh od sklepa vlade, ta je bil izdan 29. februarja, moramo sprožiti upravni spor. To bomo storili čim prej, verjetno prihodnji teden,« je še dodal.