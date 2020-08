FOTO:Srednja Evropa pričakuje več razumevanja z Zahoda

Visoki udeleženci letošnjega blejskega straškega foruma so se vsi po vrsti izognili odgovoru na ključno vprašanje,­ kakšen bo svet po covidu-19. ­Namesto tega so se osredotočili predvsem na probleme, o katerih verjamejo, da jih morajo njihove­ države in EU rešiti za uspešno okrevanje. Iz osrednjega panela na forumu je bilo težko izluščiti rdečo nit, saj je bil sestavljen iz voditeljev z različnimi pogledi na evropsko sedanjost, prihodnost in preteklost. Na eni strani sta z zadržanostjo izstopala hrvaški premier Andrej Plenković in italijanski Giuseppe Conte, ki je na omizju sodeloval prek videopovezave. Na drugi ...