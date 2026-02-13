V nekaterih srednješolskih programih je že peščica vpisanih dijakov uspeh

Srednje šole bodo danes in jutri predstavljale svoje programe, posebnosti in prednosti bodočim srednješolcem. Prostih mest je v srednjih šolah dovolj, žal pa želje niso razporejene enako kot prosta mesta. Letos osnovno šolo zaključuje 21.562 devetošolcev, kar je manj kot lani. Kandidirali bodo na skupno 26.049 prostih mest, kar je celo več kot lani. Največ prostih mest je na voljo v programih srednjega strokovnega izobraževanja, skupno 10.566, sledijo splošne in strokovne gimnazije, kjer je na voljo 7784 prostih mest, v srednjem poklicnem izobraževanju je razpisanih 6775 mest. Več kot lani je razpisanih mest v programih nižjega poklicnega izobraževanja, in sicer skupno 924. Informativni dnevi bodo na srednjih šolah danes ob 9. in 15. uri ter jutri ob 9. uri. Prijave za vpis bodo šole sprejemale do 2. aprila.