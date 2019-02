Šrotovi inšpektorji ne preganjajo Šrotovih plakatov

»Kršitelj je tisti, ki prekršek stori. To ni Insmedia, ampak tisti, ki je oglaševal brez potrebnih dovoljenj.«

Občina je kandidatne liste seznanila, kdo ima dovoljenje za oglaševanje na javnih površinah. Na seznamu ni bilo podjetja Premena. Šrotova lista in nekateri drugi so kljub temu oglaševali na njenih plakatnih mestih. Medobčinski inšpektorat je napovedal le postopek proti Premeni.

Celje – »Po uradni dolžnosti je bilo ugotovljeno, da sta na oglasnih mestih, ki niso imela dovoljenj, oglaševali Celjska županova lista (CŽL) in Slovenska ljudska stranka (SLS). Pri nadaljnjem preverjanju je bilo ugotovljeno, da sta lista oziroma stranka oglaševanje naročili pri družbi Insmedia, ki je tudi zakupila oglaševalska mesta.« Takšno pojasnilo so nam posredovali iz službe za odnose z javnostmi župana Bojana Šrota, ko smo vprašali, kdo je med kampanjo pred lokalnimi volitvami v Celju oglaševal na nedovoljenih plakatnih mestih.Ponovno izvoljeni župan Bojan Šrot, ki je tudi predsednik stranke CŽL, je v začetku novembra, ko smo v Delu razkrili, da nekateri kandidati uporabljajo plakatna mesta, ki ne plačujejo taks v proračun občine ali nimajo dovoljenj za oglaševanje na javno vidnih površinah, zagotovil, da se bo tega vprašanja lotil po volitvah. Da se na takšnih plakatnih mestih oglašuje tudi CŽL, je že takrat izvedel od nas.Prav tako že novembra je tudi Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR) občin Celje, Laško, Štore in Žalec, ki ga vodi Zdenko Lesjak, prejel prijavo Šrotovega protikandidata Sandija Sendelbaha iz gibanja Odprto Celje. Z MIR so mu odgovorili: »Inšpektor je na ogledu in po preverjanju za manjše kršitve izdal ustna opozorila, za druge pa bo uveden inšpekcijski postopek.«Poleg plakatov Bojana Šrota in njegove CŽL so se na jumbo panojih podjetja Premena, ki za večino svojih plakatnih mest nima dovoljenj občine, znašli tudi plakati SLS in njihovega županskega kandidata Marka Zidanška, županskega kandidata SMC Matevža Vuge in tudi stranke DeSUS. Primož Kapus, direktor Amicusa, lastnika Premene, je takrat povedal, da dovoljenj občine ne potrebuje.Inšpektor MIR je predstavnikom SD in županovi CŽL izrekel le ustno opozorilo, ker so njihovi a-panoji stali preblizu cest, inšpekcijskih postopkov proti strankam in listi pa ni uvedel, čeprav so te pred kampanjo dobile pisna navodila občine, da lahko dodatne plakate najemajo le pri Europlakatu, Reklami Celje in Dixiju z Ljubečne pri Celju, ki imajo dovoljenja MO Celje. Je pa inšpektorat zato začel obravnavati lastnike oglasnih mest.Z MIR so nam preko kabineta župana Šrota zdaj sporočili, da bodo izpeljali vse postopke za vzpostavitev zakonitega stanja in v primeru kršitev tudi odstranitev brez potrebnih dovoljenj postavljenih oglasnih panojev. Po občinskem odloku za nedovoljeno oglaševanje globa za pravno osebo znaša 1400 evrov, za odgovorno osebo pa 400 evrov. A globe ne bodo plačali ne župan, ne njegova CŽL, ne drugi, ki so pred občinskimi volitvami oglaševali na panoji brez dovoljenj.»Sum kršitve odloka je bil ugotovljen pri družbi Premena. Številni njeni jumbo panoji so ob državnih cestah in na kmetijskih površinah, kjer nadzor izvajajo tudi državne inšpekcijske službe,« so pojasnili na MIR, kjer se jim preganjanje kršiteljev te vrste ne zdi prednostno. Po njihovem so pomembnejši postopki za zagotavljanje prometne varnosti, torej tudi pobiranje glob za napačno parkiranje in prehitro vožnjo mimo radarjev.Po odloku o oglaševanju so v Celju takse dolžni plačevati oglaševalci, ki imajo plakatna mesta na občinski zemlji ali stavbah. Soglasje občine pa potrebujejo tudi vsi drugi, če so njihova oglasna mesta vidna z javnih površin.Koga torej preganja medobčinski inšpektorat in komu grozi, da bodo njihova plakatna mesta odstranjena? Na inšpektoratu trdijo, da tudi Insmedia ni v prekršku: »Kršitelj je tisti, ki prekršek stori. To ni Insmedia, ampak tisti, ki je oglaševal brez potrebnih dovoljenj. Domnevni kršitelj je torej družba Premena.«Šrotova CŽL je imela 24, Zidanškova SLS pa 18 velikih plakatov. Večino so naročili prav pri Insmedii, ta pa pri Premeni. MIR proti predstavnikom celjskih list in strank, ki so se reklamirale na nezakonitih oglasnih mestih, ne bo ukrepal, pa tudi proti Premeni postopka prejšnji teden še ni uvedel. Postopke zaradi nedovoljenega oglaševanja je doslej začel le proti družbam Sax reklame, Dalis iz Štor in Kolorado s Teharij.