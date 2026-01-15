Težka prometna nesreča na štajerki: zgorela kombi in cisterna (VIDEO)

Štajerska avtocesta je zaradi hujše prometne nesreče zaprta v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug. Prometnoinformacijski center voznikom priporoča, naj se na regionalno cesto preusmerijo proti Celju pri Framu, proti Mariboru pa v Slovenskih Konjicah. Pri tem voznike opozarjajo, naj v zastoju ustvarijo reševalni pas. Iz posnetka nadzorne kamere je razvidno, da je v nesreči zagorelo in da so gasilci že v akciji. Prejeli smo tudi video posnetek, ki ga objavljamo spodaj (avtor Gašper Doles).

»Okrog 8. ure smo bili obveščeni o prometni nesreči na A1 pri Slovenski Bistrici v smeri proti Ljubljani. Po prvih informacijah sta v nesreči udeležena kombi in tovorno vozilo, vozili gorita, na kraju še poteka gasilska intervencija. Za zdaj še nimamo informacij o morebitnih poškodovanih osebah. Promet na tem delu je v celoti zaprt in preusmerjen na regionalno cesto,« so sporočili iz policije.

Na kraju še poteka gasilska intervencija, pojasnjujejo policisti, ki še nimajo informacij o morebitnih poškodovanih. Televizija Slovenija je sicer poročala, da so po neuradnih informacijah s terena v nesreči tudi smrtne žrtve.

Po neuradnih podatkih Radia Rogla je v prometni nesreči razneslo cisterno, udeleženih je več vozil; eksplozijo se je slišalo po vsej Slovenski Bistrici. Požar je bil nekaj čez deseto uro že pogašen, a gasilska intervencija še poteka. Na terenu je okoli 70 gasilcev PGD Slovenska Bistrica.

Zaprta sta uvoza Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in Slovenske Konjice proti Mariboru. Nastajajo zastoji tako na avtocesti kot tudi na regionalnih cestah. Za tovorna vozila med Mariborom in Ljubljano v obe smeri priporočajo pot čez Hrvaško.