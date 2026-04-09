Štajerska avtocesta dobiva tretji pas, kaj to pomeni za voznike?

Z začetkom urejanja začasne prometne ureditve se bo ta konec tedna začel osrednji del širitve štajerske avtoceste med priključkoma Domžale in Sneberje v šestpasovnico. Do konca oktobra bo nato potekalo preurejanje odstavnega pasu v tretji pas v smeri Ljubljane. Promet bo po dveh pasovih v vsako smer potekal po smernem vozišču proti Mariboru.

Projekt širitve štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano je stekel konec lanskega septembra. V prvem koraku je šlo za prvi del rekonstrukcije sredinskega ločilnega pasu iz zelenega v ureditev, ko smerni vozišči ločujejo betonski bloki.

Pozimi so nato potekala pripravljalna dela za začetek širitve avtoceste s preureditvijo odstavnega pasu v voznega, zdaj pa bodo stekla dela za samo širitev. V tej gradbeni sezoni, torej do konca oktobra, bodo dela potekala na smernem vozišču proti Ljubljani. Še naprej bo potekala tudi preureditev sredinskega ločilnega pasu na odseku med Domžalami in Šentjakobom, so na današnjem srečanju z novinarji povedali na Darsu.

Vzpostavljanje nove prometne ureditve bo steklo v prihajajočem vikendu, torej 11. in 12. aprila, sledile bodo nadaljnje prilagoditve do končne začasne prometne ureditve. Konec tedna 18. in 19. aprila bo nato vzpostavljena ureditev v obliki dveh zoženih prometnih pasov v vsako smer na smernem vozišču proti Mariboru, pri čemer bo desni pas nekoliko širši od levega.

Smerno vozišče proti Ljubljani bo medtem v celoti zaprto za promet. Izjema bo na odseku med priključkom Šentjakob in Zadobrovo, kjer bo zaradi zagotavljanja večje pretočnosti dodaten vozni pas urejen tudi ob gradbišču na smernem vozišču proti Ljubljani.

Med aprilom in julijem je namreč predvidena zapora priključka Sneberje v smeri proti Ljubljani (tako izvoz z avtoceste kot uvoz nanjo), obvoz pa bo urejen prek priključka Šentjakob. V obdobju med julijem in oktobrom pa je nato predvidena še zapora priključka Šentjakob v smeri proti Ljubljani (tako izvoz z avtoceste kot uvoz nanjo), obvoz pa bo urejen prek priključka Sneberje.

Pretočnost bo slabša kot lansko jesen

Čeprav bo ves čas omogočen promet po dveh pasovih v vsako smer, na Darsu po besedah vodje službe za upravljanje prometa in prometno varnost Zvoneta Zavasnika pričakujejo slabšo pretočnost kot lansko jesen, ko so stekla prva dela, saj bo vpliv zapore na promet letos izrazitejši kot lani. Ob tem se je število vozil na območju v začetku tega leta še povečalo, in sicer za nekaj več kot odstotek.

Zavasnik upa, da bodo vozniki vožnjo in hitrost prilagodili razmeram in upoštevali prometno signalizacijo ter se obenem čim bolj izogibali vožnji v konicah. Samo na priključku Domžale se v konici na avtocesto v povprečju vključi 1200 vozil.

Po koncu gradbene sezone bo v zimskem času sledila prekinitev del, promet pa bo v tem obdobju spet urejen po obeh smernih voziščih, z dvema prometnima pasovoma v vsako smer.

Po zimski prekinitvi se bodo dela prihodnje leto nadaljevala z rekonstrukcijo vozišča na sosednjem smernem vozišču proti Mariboru, ki bo v času del zaprto za ves promet. Prometna ureditev bo podobna kot v letošnji gradbeni sezoni. Promet bo preusmerjen na obnovljeno in razširjeno polovico avtoceste, kar bo po napovedih Darsa omogočilo vzpostavitev širših začasnih prometnih pasov in večjo pretočnost prometa.

Projekt vreden 99 milijonov evrov

Celoten projekt širitve štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano, po pogodbi vreden skoraj 99 milijonov evrov z davkom, naj bi po napovedih Darsa zaključili do septembra 2027.

Po koncu rekonstrukcije odseka v šestpasovnico bodo na vsakem smernem vozišču trije vozni pasovi. Na levem in sredinskem bo omejitev 130, na desnem pa 110 kilometrov na uro.

Cestišče bo na vsaki strani razširjeno za 1,5 metra, zamenjana bo voziščna konstrukcija, tako da bo ustroj ceste poenoten, z večjimi posegi za večjo pretočnost bosta preurejena priključka Šentjakob in Sneberje, sredinski zeleni pas bo po celotnem odseku ukinjen, vzpostavljen pa bo tudi video nadzor z devetimi portali za nadzor in vodenje prometa.

Poleg tega bo postavljenih še 22 novih portalov in polportalov s kažipotno signalizacijo, izvedenih pa bo tudi več okoljskih ukrepov, tako med gradnjo kot med samim obratovanjem. Tako bodo uredili za skoraj 35.500 kvadratnih metrov novih protihrupnih ograj, pa tudi protiprašno zaščito.