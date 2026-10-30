Štajerska avtocesta med priključkoma Blagovica in Trojane ponovno odprta

Štajerska avtocesta je odprta in ponovno prevozna med priključkoma Blagovica in Trojane proti Mariboru, je sporočil Prometno informacijski center za državne ceste.

Ostal je daljši zastoj na avtocesti skoraj do Krtine, zamuda eno uro. Obvoz je možen po regionalni cesti Blagovica–Trojane, skozi Tuhinjsko dolino ali Zasavje.

Na Policijski upravi Ljubljana so za STA pojasnili, da so bila v nesreči, ki se je zgodila nekaj čez 13. uro iz smeri Blagovice proti Mariboru, udeleženi vozniki treh tovornih vozil. Po do zdaj znanih podatkih je do nesreče prišlo zaradi neprilagojene hitrosti vožnje voznika tovornega vozila. En voznik se je v nesreči huje poškodoval, njegovo življenje pa naj ne bi bilo ogroženo, so navedli.

Pojasnili so še, da policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.