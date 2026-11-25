Zaradi prometne nesreče je štajerska avtocesta med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje zaprta v obe smeri. Nastaja zastoj, na prometnoinformacijskem centru priporočajo obvoz po regionalni cesti Slovenske Konjice–Vojnik–Celje center in obratno. Kakor so za STA pojasnili na Policijski upravi Celje, se je v nesreči prevrnilo tovorno vozilo in trčilo v sredinsko ograjo. Zaradi odstranjevanja posledic je pričakovati, da bo avtocesta zaprta dlje časa.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici pred Izvozom za Bizovik proti Golovcu je zaradi okvare vozila oviran promet. Na cesti Col–Črni Vrh–Godovič je zaradi zimskih razmer prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike. Na cesti čez prelaz Vršič so obvezne verige.

Na cesti Predel–Bovec danes ne bo popolne zapore pri trdnjavi Kluže. V soboto, 28. novembra, bo od 6. do 18. ure zaradi sanacije nivojskega prehoda zaprta cesta Sevnica–Brestanica pri Sevnici. Predvidoma do 8. decembra bosta na primorski avtocesti zaradi del zaprta počivališče Ravbarkomanda in priključek Postojna (izvoz in uvoz) iz smeri Ljubljane proti Kopru. Do 17. februarja 2027 bo zaradi rekonstrukcije vozišča zaprta cesta Tržišče–Hotemež v Šentjanžu.