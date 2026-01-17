Na štajerski avtocesti končali sanacijo po nesreči, v kateri je zgorela cisterna

Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico je promet znova stekel po obeh prometnih pasovih v obe smeri. Z Darsa so sporočili, da so sanacijska dela, ki so potekala po četrtkovi hudi prometni nesreči, predčasno končana. V nesreči je eksplodirala cisterna z gorivom, ena oseba je umrla.

Prometna nesreča se je zgodila v četrtek okoli 8. ure, ko je 49-letni voznik tovornega vozila s polpriklopnikom, na katerem je v cisterni prevažal nafto, pri vožnji izgubil oblast nad vozilom in trčil v varnostno ograjo ter jo prebil. Njegovo vozilo se je pri tem prevrnilo na nasprotnem smernem vozišču v trenutku, ko je v nasprotni smeri pripeljal 28-letni voznik tovornega vozila in trčil v goreče vozilo.

Voznik manjšega tovornjaka je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, njegov 26-letni sopotnik pa je bil huje poškodovan. Lažje je bil poškodovan tudi 49-letni voznik tovornjaka s cisterno.

Zaradi gašenja požara in odprave posledic nesreče je bila avtocesta nekaj ur popolnoma zaprta. Nato je promet v obe smeri potekal po enem prometnem pasu na vsaki strani, saj je potekala sanacija vozišča in cestne opreme.