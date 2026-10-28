Štajerska avtocesta je ponovno odprta

Štajerska avtocesta je bila med Slovensko Bistrico sever in Polskavo proti Mariboru popoldne nekaj časa zaprta. Nastajal je zastoj v obe smeri. Obvoz je bil mogoč preko priključkov Slovenska Bistrica jug in Fram, poroča Prometno-informacijski center.

Na mariborski vzhodni obvoznici je oviran promet med Mariborom center in Rogozo proti Ljubljani. Tudi cesta Latkova vas–Trbovlje je zaprta v Trbovljah, na Savinjski cesti.

Na štajerski avtocesti je zaradi predmeta oviran promet med Zimo in Dramljami proti Ljubljani.

Zastoji nastajajo na ljubljanski vzhodni obvoznici med priključkom Ljubljana vzhod in Zadobrova proti Zadobrovi, na severni obvoznici med Novimi Jaršami in Zadobrovo proti Zadobrovi in na mariborski vzhodni obvoznici med Mariborom vzhod in Slivnico v obe smeri.