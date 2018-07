FOTO:Štajerska avtocesta zaprta v obe smeri (FOTO)

Tovornjak se je prevrnil, pri tem pa se je raztresel tovor (koruza). FOTO: CZR Domžale



Voznik je madžarski državljan in so ga lažje poškodovanega odpeljali v ljubljanski klinični center. FOTO: CZR Domžale

Voznik je madžarski državljan

Policiste so o prometni nesreči obvestili okoli 7.50. FOTO: CZR Domžale

Poplava in razlita nafta

– Na primorski avtocesti bo zaradi odstranjevanja cestninske postaje predvidoma do 16. 7. 2018 zaprt priključek Unec v obe smeri. Obvoz za vsa vozila je skozi Postojno in Logatec.



– Na cesti Kamnik–Vransko v Kamniku bodo od 12. do 15. 7. enourne popolne zapore ob 5., 9., 12. uri ter ob 18.30.



– Cesta Spodnja Idrija–Godovič bo zaprta predvidoma od 23. 7. do 20. 8. Obvoz za vozila do 7,5 tone bo skozi Žiri, za vozila nad 7,5 tone in avtobuse pa preko Nove Gorice.

Ljubljana – Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Blagovica in Trojane v obe smeri. Na avtocesti se je prevrnil tovornjak, koruza, ki jo je prevažal, pa se je raztresla po cestišču. Kot na spletni strani poroča prometnoinformacijski center, nastaja zastoj.Proti Mariboru je obvoz mogoč po regionalni cesti med Lukovico in Trojanami, proti Ljubljani pa med Vranskim in Blagovico. Gost promet z zastoji je tudi na cesti Podlehnik–Gruškovje.Policiste so o prometni nesreči obvestili okoli 7.50. Ugotovili so, da je bil v prometni nesreči vpleten voznik tovornega vozila, ki se je prevrnilo po vozišču, pri tem pa se je raztresel tovor (koruza). Voznik je madžarski državljan in so ga lažje poškodovanega odpeljali v ljubljanski klinični center.Na kraju nesreče so že pristojne službe, ki se trudijo odstranjevati posledice prometne nesreče in razsuti tovor. Vzrok prometne nesreče ni znan.Zaradi poplavljenega cestišča je zaprta tudi cesta Spodnje Hoče–Letališče Maribor (podvoz na Miklavževi cesti).Razlita nafta ovira promet na pomurski avtocesti med cestninsko postajo Dragotinci in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici proti Mariboru, enako velja za pomursko hitro cesto pred krožiščem Dolga vas proti Madžarski.Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani na viaduktu Verd.