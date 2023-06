Štajerska avtocesta je znova odprta

Štajerska avtocesta je v obe smeri ponovno odprta, zaprta ostajata prehitevalna pasova med počivališčem Tepanje in Slovenska Bistrica jug v obe smeri, sporoča prometnoinformacijski center. Proti Mariboru zastojev ni več, proti Ljubljani je nastal zastoj tovornih vozil, sega mimo priključka Slovenska Bistrica sever.

Avtocesta je bila zaradi prometne nesreče med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico jug še pred uro v obe smeri zaprta. Nastal je zastoj. Obvoz je bil mogoč za osebna vozila po regionalni cesti med priključkoma Fram in Slovenske Konjice proti Ljubljani in Dramlje-Slovenska Bistrica jug proti Mariboru.

Ob tem so voznike pozvali, da v zastoju pustijo dovolj prostora za intervencijska vozila.

Kot so pojasnili na Policijski upravi Maribor, se je zaradi počene pnevmatike nekaj pred 17. uro prevrnilo tovorno vozilo kranjskih registrskih označb s priklopnikom, ki je prevažalo odpadke. Pri tem se je voznik lažje poškodoval. Odstranjevanje posledic prometne nesreče še poteka, vendar so avtocesto odprli za promet.