Zaradi prometne nesreče je zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Žalec, Arja vas in Celje zahod v smeri proti Mariboru, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste Zaprt je tudi uvoz Žalec proti Mariboru. Obvoz je možen po vzporedni regionalni cesti med obema priključkoma, za osebna vozila tudi preko Šempetra do Celja zahod.Zaradi okvare vozila je zaprt tudi vozni pas na štajerski avtocesti med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani.