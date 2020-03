Štajerska avtocesta znova odprta

Štajerska avtocesta je bila zaradi prometne nesreče zaprta med Trojanami in Vranskim, in sicer v smeri proti Mariboru, je nekaj pred 15. uro objavil Prometno-informacijski center za državne ceste . Zaprta je bila za predorom Jasovnik. Zaprta je bila nekaj manj kot eno uro, posledice nesreče so odstranili.Trčilo je šestih vozil, med katerimi je pet osebnih in eno tovorno. Policija nima podatka o tem, da bi bil kdo poškodovan, je za STA povedala tiskovna predstavnica Policijske uprave CeljeOstaja daljši zastoj, trenutno dolg pet kilometrov. Zastoj je tudi na regionalni cesti Blagovica–Trojane–Vransko.