Zaradi prometne nesreče je med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico jug zaprta štajerska avtocesta, in sicer v smeri proti Mariboru, so objavili na portalu Prometno-informacijskega centra za državne ceste Nastal je zastoj, dolg šest kilometrov. Vozniki osebnih vozil se lahko preusmerijo z avtoceste na priključku Slovenske Konjice.