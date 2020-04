FOTO:Hojs ponovil, da je odstop Franca Breznika sprejel

Danes mineva mesec dni od uvedbe kriznih ukrepov zaradi epidemije covida-19 v Sloveniji. Vlada je včeraj sprostila nekaj omejitev , o še nekaterih bo govora danes. Kot je bilo že ničkolikokrat rečeno, bodo ukrepi postopni in odvisni od števil novih okužb.Nazadnje objavljene včerajšnje številke so v primerjavi s prazničnimi dnevi, ko je bilo okužb in tudi testiranj manj, odražale porast tako okužb kot smrti. Do torka opolnoči je epidemija zahtevala že 61 življenj, v veliki večini stanovalcev domov za starejše občane. V torek je bil covid-19 usoden še za pet obolelih. Novih okužb je bilo 28, število testiranj pa 1168. Hospitaliziranih je bilo 96 oseb, na intenzivni negi 34. Iz bolnišnic so odpustili 13 ljudi. Vseh dotlej potrjenih okužb je bilo 1248, vseh testiranj pa 37.114.Današnji dopoldanski gostje vladnega govorca za covid-19so minister za notranje zadeve, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiin, specialist družinske medicine in koordinator za covid-19 za domove starejših občanov v ljubljanski regiji.Hojs je za začetek potrdil nov, včeraj sprejeti vladni odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih. Kar je veljalo v dosedanjem odloku, velja še naprej, izjeme bodo od sobote dalje veljale za prehod tistih občanov, ki so v drugi občini lastniki nepremičnin. Denimo njiv, sadovnjakov ali vikendov.Lastniki bodo morali pred odhodom izpolniti izjavo, v kateri bo potrebno navesti tudi predviden čas zadrževanja, v »novi« občini pa ne bo mogoče posegati po tistem, kar je na voljo domačinom. Populacije se ne smejo mešati, je navedel minister, ki je sregovoril tudi o vladnem odzivu na pobudo za ustavno presojo dosedanjega odloka o prepovedi gibanja med občinami. Poudaril je, da pobudnika presoje še vedno ne poznajo.Ponovil je, da je odstopsprejel. Novega državnega sekretarja še nima.