Stanje epidemije covida-19 v Sloveniji

Na današnji vladni novinarski konferenci sta ob vladnem govorcu za covid-19napovedana še minister za javno upravoinz Zdravstvenega inšpektorata. Tiskovno konferenco ob 11. uri bomo prenašali v živo.Ministrstvo za javno upravo je včeraj objavilo poziv za oddajo ponudbe po evidenčnem postopku javnega naročanja za prilagoditev mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi s covid-19, in sicer za operacijska sistema iOS in Android. Celotna rešitev mora delovati v produkcijskem okolju do najpozneje 1. avgusta, zahtevajo na ministrstvu.Ministrstvo za zdravje je v dopisu 23. junija naložilo ministrstvu za javno upravo naloge pri vzpostavitvi aplikacije po nemškem modelu v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ), navajajo na ministrstvu za javno upravo v tehničnih specifikacijah, ki so jih priložili k pozivu.Tako ministrstvo naroča izdelavo odjemalske aplikacije za NIJZ in prilagoditev nemškega modela aplikacij, ki so za operacijske sisteme IOS in android objavljene pod odprtokodnim licenčnim modelom. Poleg tega naročajo vzdrževanje aplikacije NIJZ in mobilne aplikacije. »Naročnik pričakuje pri prilagoditvi aplikacij agilen pristop,« so navedli.