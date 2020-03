FOTO:Stanje na mejnem prehodu Obrežje

Hrvaška na mejnih prehodih izvaja poostren nadzor in zavrača vsa vozila, ki so prišla iz Italije. Na dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški je zato nastala že enajstkilometrska kolona vozil, tako na odstavnem kot na voznem pasu. Vozniki tovornih vozil na izstop iz Slovenije čakajo več kot 18 ur. Slovenska policija jim deli vodo in sendviče.



»Omejitve na mejnih prehodih ne veljajo za državljane Republike Slovenije, tudi za tovorni promet ne, ampak Hrvaška ne spušča potnikov, ki prihajajo iz okuženih držav, predvsem iz Italije,« je na tiskovni konferenci vlade povedal Lado Bradač, vodja direktorata za policijo in druge varnostne naloge.