FOTO:Število okužb višje za 28, umrlo je še pet ljudi

Po najnovejših podatkih, ki odražajo stanje epidemije koronavirusa včeraj ob 24. uri, je ta v Sloveniji doslej zahtevala 61 življenj. Včeraj je bil covid-19 usoden še za pet obolelih.Novih okužb je bilo 28, število testiranj pa 1168. Hospitaliziranih je bilo 96 oseb, na intenzivni negi 34. Iz bolnišnic so odpustili 13 ljudi. Vseh doslej potrjenih okužb je 1248. Testiranj je bilo že 37.114.https://twitter.com/vladaRS/status/1250344654937063424Kakšna bi lahko bila ob evidentiranih primerih okužb celostna podoba epidemije v Sloveniji? Vodja svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravjeje včeraj navedla, da se je po grobih ocenah v Sloveniji z novim koronavirusom okužilo med 3000 in 4000 ljudi. Napovedala je, da se na to temo v kratkem obeta posebna raziskava, s katero bodo skušali na populacijskem vzorcu oceniti število okuženih, ki niso bili pri zdravniku.O tem naj bi med drugim spregovorila predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijoin minister za zdravje