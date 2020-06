Stanje v Italiji se izboljšuje, zato je danes odprla meje za turiste

Ključni poudarki Izobraževanje na daljavo spet zamenjale šolske klopi.

Notranji ministri EU danes predvidoma o sproščanju ukrepov.

Epidemiološka slika v Italiji boljša, zato je po novem možen prehod meje.

Severni sosedi meje predvidoma sredi meseca odprla meje za določene države

8:30 V šolskih klopeh vendarle vsi osnovnošolci

7:22 Omejitev na mejah tudi v nekaterih drugih državah EU

7:00 Od danes spet spet k zahodnim sosedom

V šolo se po dveh mesecih in pol šolanja na daljavo zaradi epidemije covida-19 vračajo še učenci 6., 7. in 8. razredov, ki se bodo tako pridružili učencem prve triade in devetošolcem.Čeprav od začetka meseca oddelkov ne delijo več, še naprej veljajo splošni higienski ukrepi. Srednješolci, z izjemo maturantov, bodo to šolsko leto končali z izobraževanjem na daljavo.Omejitve na mejah z današnjim dnem za državljane 24 evropskih držav, med njimi tudi Slovenije, odpravlja tudi Latvija. Državljanom teh držav ne bo treba več v 14-dnevno karanteno.Nemška vlada pa bo danes razpravljala o predlogu, v skladu s katerim bi 15. junija za 31 evropskih držav, med njimi tudi Slovenijo, odpravila opozorilo, v katerem svojim državljanom zaradi pandemije novega koronavirusa odsvetuje potovanja v tujinoO odpiranju notranjih evropskih meja bodo danes predvidoma razpravljali notranji ministri držav članic EU.Italija bo danes v okviru rahljanja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa za državljane drugih držav Evropske unije odpravila omejitve na svojih mejah, Italijani pa bodo lahko znova potovali med posameznimi deželami. Avstrijska vlada bo medtem predvidoma sporočila, ali bo sredi junija odprla tudi mejo s Slovenijo.Slovenska zahodna soseda z današnjim dnem odpravlja omejitve za državljane preostalih držav članic EU, Velike Britanije, Norveške in Švice. Po prestopu meje jim ne bo treba za 14 dni v karanteno. Poleg tega je od danes znova dovoljeno gibanje med posameznimi italijanskimi deželami.Avstrijska vlada pa bo po napovedih predstavila podrobnosti o odpravljanju omejitev na svojih mejah. Avstrija se je že dogovorila z Nemčijo, Švico in Lihtenštajnom, da s 15. junijem popolnoma odpre meje. Prav tako naj bi takrat odprla meje s Češko, Slovaško in Madžarsko, saj da so se države načelno že dogovorile o tem prejšnji teden.