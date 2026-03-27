Stanje v vojski je izboljšano, a pot do cilja bo še dolga

Minister za obrambo Borut Sajovic in načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Boštjan Močnik sta predsednico republike in vrhovno poveljnico obrambnih sil Natašo Pirc Musar seznanila z oceno pripravljenosti Slovenske vojske za leto 2025. Izboljšanje stanja je odraz povečanih vlaganj v posodobitev vojske in uspešnih prizadevanj za kadrovsko krepitev, čeprav gredo trendi v pravo smer, je pot do cilja še dolga, se strinjajo udeleženci ocenjevanja.

Po letih pomanjkanja finančnih sredstev, neizpolnjenih načrtih glede opremljanja in dolgoletnem kadrovskem primanjkljaju se zagotovitev večjih finančnih virov za opremljanje in modernizacijo Slovenske vojske ter kadrovska krepitev v zadnjih štirih letih odražata na bistvenem izboljšanju stanja na vseh področjih delovanja in pripravljenosti Slovenske vojske.