Stanje v vrtcih in šolah po poplavah

Večina vzgojno-izobraževalnih zavodov na območjih, ki so utrpela posledice nedavnih poplav, ni utrpela resnejših poškodb, vendar pa niso vsi zlahka dostopni z vozili, so sporočili z ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Ministrstvo je vrtce, osnovne in srednje šole pozvalo, naj sporočijo morebitno škodo na infrastrukturi in ostale izzive pri organizaciji delovnega procesa, ki so posledica naravne nesreče.

Nekatere zavode so predstavniki ministrstva v zadnjih tednih tudi že obiskali, minister Darjan Felda pa je ob tem izrazil posebno zahvalo vsem zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so pomagali s svojim delom, donacijami ali pa so intervencijskim službam odstopili prostore šol in vrtcev.

Natančno oceno škode na objektih vzgojno-izobraževalnih zavodov pripravljajo občine oziroma posebej oblikovane komisije. Ministrstvo tako še ne razpolaga s končnimi uradnimi podatki o višini škode po posameznem objektu. Stroški sanacij objektov, vrtcev in osnovnih šol, ki so bili poškodovani, bodo financirani iz različnih virov; iz solidarnostnega sklada Evropske unije, državnega proračuna, zavarovalnin, občinskega financiranja, privatnih donacij in morebitnih drugih virov.

Po najnovejših podatkih so poplave poškodovale 12 vrtcev. Najhuje jo je odnesla enota Gobica v Mengšu, kjer je vzgojni proces onemogočen. Poškodovanih je tudi 19 osnovnih šol po Sloveniji. Glede na razpoložljive informacije je ujma poškodovala pet srednješolskih zavodov. Kljub nastali škodi bodo lahko s poukom v vseh poškodovanih šolah pričeli že 1. septembra.