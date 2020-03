Stanovalcev ne omejujejo, če hočejo iz doma

Odsvetujejo jim vožnjo z avtobusom



Stanovalci upoštevajo navodila

Ljubljana – Po priporočilih ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so zaradi naraščajočega števila okuženih s koronavirusom v Sloveniji v domovih za starejše prepovedali obiske svojcev. Če pa si želijo stanovalci iz doma, jih pri tem ne omejujejo.Starejši so v primeru okužbe zaradi pridruženih osnovnih obolenj še toliko bolj življenjsko ogroženi. V domovih zatrjujejo, da upoštevajo vsa priporočila ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), da bi stanovalce ustrezno zaščitili.Direktorica Doma starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik mag. Melita Zorec, ki je tudi predsednica upravnega odbora Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, je povedala, da vstop v dom od petka dovolijo samo zdravim svojcem stanovalcev, ki zaključujejo življenje, če niso bili na katerem od tveganih območij. Stanovalci pa lahko odhajajo iz doma, saj niso v zaporu in jim tega ne morejo preprečiti, pravi Zorčeva. Pri tem jim dajo ustrezne informacije, odsvetujejo jim vožnjo z avtobusom in drugimi javnimi prevoznimi sredstvi, prav tako tudi obiskovanje javnih prireditev z večjim številom ljudi. Tako kot zaposleni v domu se morajo tudi stanovalci ob prihodu in odhodu razkužiti, izhod pa je mogoč samo na enem mestu, mimo recepcije. Pri tem si osebje tudi zapiše, kje se je kdo gibal.Kot pravi, stanovalci upoštevajo navodila, v ljubljanskem domu na Koleziji so ob predstavitvi ukrepov celo zaploskali, ker jih je strah, saj je največja umrljivost zaradi okužbe prav pri starejših. Svojce ves čas obveščajo in jim dajejo ustrezne informacije, pravi Zorčeva. Konec tedna se bo odbor spet sestal in se odločal, ali bodo glede na razmere v Sloveniji dovolili več izjem, kar pa verjetno še ni pričakovati; pri tem sledijo navodilom ministrstva za zdravje in NIJZ.Predsednik sveta stanovalcev enote Tabor ljubljanskega Doma upokojencev Center Ignacij Voje meni, da so v takšnih razmerah ukrepi primerni. Bilo je nekaj poskusov svojcev, da bi prišli v dom, vendar se mu zdi v teh razmerah ustrezno, da vodstva ne dopuščajo izjem.K solidarnosti do starejših in kroničnih bolnikov poziva tudi zagovornik načela enakosti Miha Lobnik: »Pomembno je, da se tudi preostali prebivalci obnašamo solidarno in samozaščitno, saj bomo le tako zmanjšali breme za ranljivejše skupine.«