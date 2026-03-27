Stanovalci DSO pogosto ne morejo do zobozdravnika

Skoraj 98 odstotkov stanovalcev domov za starejše zobozdravnika obišče šele, ko imajo težave. To pomeni, da sistem ne deluje preventivno, ampak ko se pojavi bolečina. Tak pristop ni strokovno ustrezen in ekonomsko vzdržen. Slabo ustno zdravje pri starejših je namreč povezano z aspiracijskimi pljučnicami, podhranjenostjo, slabšo urejenostjo kroničnih bolezni in več hospitalizacijami, s tem pa tudi z večjimi stroški za zdravstveni sistem, opozarjajo na Zdravniški zbornici Slovenije (ZZS).

Na ZZS odločevalcem predlagajo uvedbo obveznega letnega zobozdravstvenega pregleda za stanovalce domov za starejše in vzpostavitev standardiziranih protokolov ustne higiene. Priporočajo obvezno usposabljanje negovalnega osebja na področju ustnega zdravja, razvoj in financiranje mobilne zobozdravstvene dejavnosti, določitev jasne odgovornosti za ustno zdravje v okviru institucionalne oskrbe ter vzpostavitev sistema spremljanja in zbiranja podatkov.