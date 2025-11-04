Stanovalci morajo do konca novembra oddati soglasje

V nadaljevanju preberite:

V domovih za starejše že zbirajo soglasja stanovalcev za avtomatično prevedbo v novi sistem dolgotrajne oskrbe, ki bo omogočil, da od prvega decembra za dvoposteljno sobo s souporabo sanitarij za nastanitev ne bodo plačevali več kot 781,94 evra, kolikor znaša zajamčena pokojnina. V mnogih domovih predvidevajo, da bodo stanovalci za ta standard plačevali še manj. Rok za oddajo soglasja za avtomatično prevedbo pa je konec novembra.

Po podanem soglasju sledi podpis osebnega načrta oskrbe in takrat bo prehod v novi sistem končan. Šele tedaj, ko bo stanovalec podpisal tudi osebni načrt, pa bo prenehal dobivati dodatek za pomoč in postrežbo. V pripravi je aplikacija za izdelavo osebnih načrtov, ki bo v pomoč domovom.

Če stanovalec odda soglasje za prehod v sistem dolgotrajne oskrbe in si bo pozneje, pred podpisom osebnega načrta, premislil, dodatka ne bo izgubil. Dodatek za pomoč in postrežbo za najtežje prizadete upravičence po podatkih Zpiza trenutno znaša 528,51 evra, višji je 368,56 in nižji 184,29 evra.

Stanovalci, ki ne bodo podali soglasja do zakonsko določenega roka, torej do konca novembra, v novi sistem dolgotrajne oskrbe 1. decembra ne bodo prevedeni. To pa pomeni, da bodo morali ob poznejši vključitvi skozi celoten postopek za pridobitev pravic do dolgotrajne oskrbe, ki bo trajal dlje. Vključuje namreč oddajo vloge na center za socialno delo, obiske strokovnjakov, ocenjevanje upravičenosti ter izdajo odločbe.

