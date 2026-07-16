Zelena luč za dva velika stanovanjska projekta (FOTO)

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Pravnomočni sta postali integralni gradbeni dovoljenji za gradnjo stanovanjskih sosesk Ob Savi v Kranju in Novo Pobrežje v Mariboru. To omogoča začetek gradnje 708 stanovanj v skupni investicijski vrednosti 164,6 milijona evrov.
Predsednik uprave Stanovanjskega sklada Republike Slovenije Črtomir Remec je poudaril, da je sklad s tem uspešno zaključil večji paket postopkov pridobivanja gradbenih dovoljenj. Po njegovih besedah bodo z njimi v prihodnjih letih zagotovili gradnjo več kot 1.250 stanovanj za mlade, mlade družine, starejše in druge ciljne skupine po Sloveniji.
Ob tem je dodal, da je sklad pridobil tudi integralno gradbeno dovoljenje za večjo stanovanjsko sosesko v Ljubljani, vendar gradnje še ne more začeti, saj čaka na odločitev upravnega sodišča. Medtem že izvajajo aktivnosti za komunalno ureditev območja.
Sklad trenutno pripravlja gradnjo 642 stanovanj v Celju, Mirni, Kranju, Mariboru in Kobilju. Javna naročila za izbor izvajalcev namerava objaviti v poletnih mesecih, začetek gradnje pa načrtuje do konca leta 2026. »Upamo, da bomo uspešni pri izbiri izvajalcev gradnje in nadzora ter da bodo projekti potekali skladno z načrti sklada,« je dejal Remec.
Hkrati sklad pripravlja dokumentacijo za pridobitev gradbenih dovoljenj in začetek gradnje še okoli 550 stanovanj v Novem mestu, Tržiču, Rogaški Slatini, Pivki, Zagorju ob Savi, Cerknem, Veržeju, Rogatcu, Divači in Velenju.
Zaključujo tudi z gradnjo projektov Partizan Jesenice in Lendava, ki je v prvi fazi ter Lukovici in Lendavi, ki je v drug fazi. Na teh štirih lokacijah bo skupaj nastalo 208 stanovanj.
Stanovanjski sklad RS želi v prihodnjem obdobju z lastnimi investicijami zgraditi več kot 2.000 stanovanjskih enot.
Stanovanjski sklad RS je investitor lastnih gradenj najemnih stanovanj in sofinancira gradnje v sodelovanju z občinami in drugimi prosilci oz. ponudniki. Obenem je tudi kupec na podlagi Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj na območju celotne Slovenije. Skrbijo za uravnoteženo ponudbo primernih najemnih stanovanj za vse skupine prebivalstva. Stanovanjski sklad RS trenutno razpolaga z 7.506 najemnimi stanovanji in izvaja aktivnosti za dodatnih 2.500 javnih najemnih stanovanj.
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