Zelena luč za dva velika stanovanjska projekta (FOTO)

Pravnomočni sta postali integralni gradbeni dovoljenji za gradnjo stanovanjskih sosesk Ob Savi v Kranju in Novo Pobrežje v Mariboru. To omogoča začetek gradnje 708 stanovanj v skupni investicijski vrednosti 164,6 milijona evrov.

Vizualizacija soseske Novo Pobrežje, Maribor. FOTO: Stanovanjski Sklad Republike Slovenije

Predsednik uprave Stanovanjskega sklada Republike Slovenije Črtomir Remec je poudaril, da je sklad s tem uspešno zaključil večji paket postopkov pridobivanja gradbenih dovoljenj. Po njegovih besedah bodo z njimi v prihodnjih letih zagotovili gradnjo več kot 1.250 stanovanj za mlade, mlade družine, starejše in druge ciljne skupine po Sloveniji.

Vizualizacija soseske Novi trg, Celje. FOTO: Stanovanjski Sklad Republike Slovenije

Ob tem je dodal, da je sklad pridobil tudi integralno gradbeno dovoljenje za večjo stanovanjsko sosesko v Ljubljani, vendar gradnje še ne more začeti, saj čaka na odločitev upravnega sodišča. Medtem že izvajajo aktivnosti za komunalno ureditev območja.

Nove naložbe in gradnja

Sklad trenutno pripravlja gradnjo 642 stanovanj v Celju, Mirni, Kranju, Mariboru in Kobilju. Javna naročila za izbor izvajalcev namerava objaviti v poletnih mesecih, začetek gradnje pa načrtuje do konca leta 2026. »Upamo, da bomo uspešni pri izbiri izvajalcev gradnje in nadzora ter da bodo projekti potekali skladno z načrti sklada,« je dejal Remec.

Gradbišče Partizan, Jesenice. Foto Stanovanjski Sklad Rs

Hkrati sklad pripravlja dokumentacijo za pridobitev gradbenih dovoljenj in začetek gradnje še okoli 550 stanovanj v Novem mestu, Tržiču, Rogaški Slatini, Pivki, Zagorju ob Savi, Cerknem, Veržeju, Rogatcu, Divači in Velenju.

V Lendavi se zaključuje prva faza gradnje. FOTO: Stanovanjski Sklad Republike Slovenije

Zaključujo tudi z gradnjo projektov Partizan Jesenice in Lendava, ki je v prvi fazi ter Lukovici in Lendavi, ki je v drug fazi. Na teh štirih lokacijah bo skupaj nastalo 208 stanovanj.

Stanovanjski sklad RS želi v prihodnjem obdobju z lastnimi investicijami zgraditi več kot 2.000 stanovanjskih enot.