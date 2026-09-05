Stanovanja v Sloveniji: cene letijo, rešitev pa še ni na vidiku

Slovenija je pri dostopnih stanovanjih pod evropskim povprečjem in skoraj na repu. Primanjkuje stanovanj za nakup, javnih najemnih stanovanj, socialnih stanovanj in tudi tistih za srednji sloj, medtem ko cene in najemnine hitro rastejo po vsej državi, v dnevnem video komentarju ugotavlja novinarka Maja Grgič.

Pritisk ni več omejen le na Ljubljano, kjer se kvadrat prodaja že po 10.000 evrov, ampak se seli tudi v manjša mesta. Čeprav je prejšnja vlada zagnala gradnjo najemnih stanovanj, je teh za resen preobrat na trgu za zdaj občutno premalo.

Nova vlada napoveduje 10-letni stanovanjski program, pomoč evropskih sredstev in ukrepe za aktivacijo praznih stanovanj, lažje financiranje ter hitrejšo gradnjo. A kot opozarja transkript, bodo nujni tudi manj priljubljeni koraki, če želimo, da se stanovanjam vrne osnovni namen: »torej bivanje«.