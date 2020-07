Stanovanja za upokojence na Obali in v mestnih občinah

Ljubljana – Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja namerava v prihodnjih petih letih pridobiti skupaj približno 400 oskrbovanih in namenskih najemnih stanovanj za upokojence in druge starejše. Objavil je poziv za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup stanovanj oziroma večstanovanjskih stavb, že zgrajenih ali v fazi gradnje oziroma projektiranja, in stavbnih zemljišč za gradnjo stanovanj. Rok za oddajo ponudb je 31. december.V skrbi za primerno bivanje v tretjem življenjskem obdobju nameravajo poskrbeti tudi za usklajeno regionalno pokritost z za starejše arhitekturno in arhitektonsko primernimi ter cenovno ...