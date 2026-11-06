Stanovanje pod ceno za župana Radencev, nato milijonski posel

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je zaradi suma korupcije kazensko ovadil župana Radencev Romana Leljaka in podjetje Gradnje Lenart, je poročala POP TV. Leljak naj bi pred šestimi leti od tega podjetja dobil stanovanje po bistveno nižji ceni od tržne, v zameno pa naj bi podjetju zagotovil milijonske posle. Leljak in lastnik podjetja očitke zavračata.

Kot poroča komercialna televizija, so v Radencih avgusta 2020 odprli energetsko samooskrbni stanovanjski blok, ki ga je zgradilo podjetje Gradnje Lenart v lasti Marjana Bračka. V eno od stanovanj sta se preselila Leljakova starša, gradbinec pa je bil kmalu zatem izbran za 2,3 milijona evrov vreden občinski posel gradnje telovadnice.

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), ki so zoper oba podali kazensko ovadbo, sumijo, da je Leljak stanovanje kupil pod ceno, v zameno pa Bračku zagotovil občinski posel, kar pa danes oba zanikata. Zatrjujeta, da je bilo stanovanje prodano in plačano po tržni vrednosti in da imata za to vsa dokazila.

»To, da je meni prodal stanovanje, ne pomeni, da se ne sme javljati na javne razpise. Kdo dobi delo, pa ne odloča župan v nobeni občini, ampak o tem odloči komisija za javna naročila,« je dejal Leljak, ki očitke ostro zavrača. Meni, da gre za predvolilno nagajanje. Tudi Bračko je zatrdil, da župan stanovanja ni dobil po nižji ceni, saj so bila tedaj tudi manjša stanovanja prodana dražje.

Stanovanje so sicer Leljaku prodali za 112.000 evrov, plačnik stanovanja pa je bila Leljakova partnerica, saj je bil sam v osebnem stečaju. Je pa bilo stanovanje poplačano v celoti, dokumentacijo o tem sta oba predala kriminalistom, sta povedala.

Vse afere in zapleti župana

Roman Leljak je župan Radencev od decembra 2018, ko je v drugem krogu lokalnih volitev glasov premagal Emila Šmida. Leta 2022 je drugi mandat osvojil že v prvem krogu. Njegovo županovanje poleg občinskih naložb spremljajo spori o ravnanju z javnim premoženjem in spoštovanju postopkov odločanja.

Najbolj neposredno je v življenje občanov Radencev posegla prodaja zasedenih občinskih stanovanj. Prodaja v svežnju je najemnikom kljub predkupni pravici onemogočala nakup posameznega stanovanja. Po poročanju medijev je sodišče ugotovilo tudi kršitve pravil javne dražbe in odsotnost potrebnega soglasja občinskega sveta. Višje sodišče je kasneje potrdilo ničnost spornega posla. Leljak pa je v začetku letošnjega januarja napovedal ponovno prodajo in zvišanje najemnin.

Sodni epilog je dobilo tudi preimenovanje Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije. Ustavno sodišče je maja 2024 odpravilo odlok, ker ga je župan objavil prezgodaj in tako preprečil začetek referendumskega postopka. Posebej je opozorilo, da je obveznost kršil kljub predhodni odločbi sodišča.

Vprašanja o povezavah med zasebnimi in občinskimi posli so sprožila tudi razkritja portala Necenzurirano o stanovanju za Leljakova starša, povezanem z gradbincem, ki je pridobival občinska naročila. Leljak je nepravilnosti zanikal in zatrdil, da je družina stanovanje pošteno plačala.

Odmeval je tudi njegov klic leta 2022 na številko 112 leta, s katerim je sprožil gasilsko vajo. Toda policija kaznivega dejanja ni ugotovila, prav tako ni odgovarjal za prekršek.