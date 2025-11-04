Stanovanjski sklad gradi več kot 2000 javnih najemnih stanovanj

Stanovanjski sklad je v zadnjih desetih letih omogočil več kot 5000 dodatnih javnih najemnih stanovanj, izvedel pa je tudi dva pilotna projekta za mlade, je sporočil predsednik uprave sklada Črtomir Remec. Trenutno je poteka razvoj 21 projektov, v okviru katerih bodo zgradili več kot 2000 javnih najemnih stanovanj.

Iz načrta za okrevanje in odpornost je sklad prejel 36,6 milijona evrov nepovratnih sredstev za gradnjo 12 projektov s skupno 755 javnimi najemnimi stanovanji. Od tega je 22 milijonov evrov namenil za gradnjo mariborske soseske Pod Pekrsko gorco s 400 stanovanji. »Najemnine za stanovanja, zgrajena s sredstvi načrta za okrevanje in odpornost, so neprofitne, kar je omogočilo lažjo dostopnost za vse ranljive skupine,« je pojasnil Remec.

Projekta na Jesenicah in v Lendavi po Remčevih besedah potekata po načrtih. Temeljni kamen bodo prihodnji teden postavili tudi v Lukovici. Za kranjsko sosesko Ob Savi z 269 stanovanji je bilo potrebnih nekaj prilagoditev zaradi protipoplavnih ukrepov in manjšo spremembo za uskladitev z gradnjo mostu in ceste. Pri soseski Podutik - Glince s 387 stanovanji bo morala Direkcija RS za vode zgraditi še zadrževalnik, pri soseski Novo Pobrežje v Mariboru s 439 stanovanji pa bo treba narediti še dodatno krožišče. Za vse tri največje soseske s 1100 novimi stanovanji pričakujejo začetek gradnje v prvi polovici 2026.

Remec je predstavil tudi stanje odpravljanja napak v stanovanjih, prodanih prek razpisov pod prejšnjim vodstvom sklada. Stroški za odpravo napak od leta 2009 pri 1281 stanovanjih so znašali več kot 11,4 milijona evrov, in to brez sodnih stroškov.

Večji del je posledica napak gradbenih izvajalcev, ki so končali v stečajih, določen del pa je tudi posledica pomanjkljivega vzdrževanja. Skupaj s sodnimi stroški ocenjujejo končen izdatek sklada na okoli 20 milijonov evrov.