Stara bloka sta bila spet nepogrešljiva  

250 evrov stane megavatna ura energije iz plinskih blokov

Ko izpade blok Teš, »nastopijo« plinski bloki iz Brestanice in še vedno tudi iz Trbovelj.Foto Jože Suhadolnik

Trbovlje – Ob izpadu petega termoenergetskega bloka v Šoštanju sta morala poleg Termoelektrarne Brestanica na pomoč priskočiti tudi plinska bloka na lokaciji trboveljske HSE EDT, energetske družbe iz skupine HSE in naslednice nekdanjega Teta. Kot pravi direktor, sta pokazala, da sta kljub »častitljivim 45 letom« še vedno v zelo dobri kondiciji.Kaj dobra kondicija pomeni za plinski blok? Med drugim tudi to, da je sposoben polno moč doseči v petnajstih minutah. Nazivna moč plinskih blokov v Trbovljah je sicer med 31 in 32 megavatov, poleti pa je zaradi gostote oziroma temperature zraka nekoliko nižja – okrog 26 megavatov. In trboveljska bloka sta polno moč, zagotavljajo v HSE EDT, brez težav dosegla v pičle četrt ure ter med 14. in 21. uro, to je skoraj sedmih urah, v naš elektroenergetski sistem po podatkih HSE prispevala dobrih 170 megavatnih ur energije. Glede na to, da naj bi se cena megavatne ure iz plinskega bloka neuradno sukala okrog 250 evrov, kar pri sedmih obratovalnih urah znese dobrih 42.000 evrov, gre za »drago« energijo, od katere pa je odvisno stabilno obratovanje vsega elektroenergetskega sistema.Bloka sta letos še zakupljena kot sistemska rezerva znotraj skupine, za leto 2020 pa se jima slabše piše …Pred tokratnim zagonom sta bloka nazadnje obratovala februarja lani – saj so tako narekovale potrebe izvajanja terciarne regulacije. V HSE EDT ju sicer testno zaganjajo na dva meseca, zagon pa je odvisen od potreb in razmer v elektroenergetskem sistemu. Njuno vzdrževanje letno stane okrog 50.000 evrov.