FOTO:Stara katrca je postala leseni Woody

Ustvarjanje iz lesenih ostankov

Zadnja leta povečuje interes za poklic mizarja. Foto Tomi Lombar

Ustvarjalnost nima meja, so dokazali dijaki. Foto Tomi Lombar

V okviru natečaja Feniks so se letos izkazali pri izdelovanju novih izdelkov iz starih, obrabljenih in odsluženih lesenih izdelkov ter pri uporabi lesenih ostankov. Foto Tomi Lombar

Izdelki so nastali v sodelovanju med poukom strokovno teoretičnih predmetov in praktičnim poukom v prenovljenih modularno zasnovanih predmetih. Foto Tomi Lombar

Povečuje se interes za poklic mizarja

Izdelovanje glasbil je pri dijakih zelo priljubljeno. Foto Tomi Lombar

Še mnogo drugih zanimivih izdelkov iz lesa so predstavili dijaki, ki so letos končali izobraževanje v programih mizar, lesarski tehnik in lesarski tehnik v poklicno tehniškem izobraževanju (3+2). Foto Tomi Lombar

Ljubljana – Na odprtju letošnje tradicionalne razstave dijakov zaključnih letnikov Srednje lesarske šole v okviru Šolskega centra Ljubljana je obiskovalce čisto zares popeljal tudi leseni avtomobil Woody. Dijaki zaključnega letnika programa mizar so staro »katrco letnik '99« porezali in jo skupaj z vsemi detajli preoblekli v les.S pomočjo donatorskih materialov so ga izdelali Andraž, Anže, Kristian, Martin, Nejc in Jan. Projekt je bil zahteven in mladi avtorji so veliko prostega časa v zadnjih petih mesecih namenili prav avtomobilu Woody, in ga uspeli dokončati do zaključne razstave.Še mnogo drugih zanimivih izdelkov iz lesa so predstavili dijaki, ki so letos končali izobraževanje v programih mizar, lesarski tehnik in lesarski tehnik v poklicno tehniškem izobraževanju (3+2). Nastali so v sodelovanju med poukom strokovno teoretičnih predmetov in praktičnim poukom v prenovljenih modularno zasnovanih predmetih, je povedala ravnateljica Majda Kanop.Pridružili so se jim tudi mlajši vrstniki, ki so sodelovali v šestem natečaju Feniks pod mentorskim vodstvom profesorice Gabrijele Dolenšek. Dijaki so letos v okviru tega natečaja izdelali 169 izdelkov in pokazali svojo ustvarjalnost pri izdelovanju novih izdelkov iz starih, obrabljenih in odsluženih lesenih izdelkov ter pri uporabi lesenih ostankov. Idej jim ne zmanjka, lani so predstavili 120 unikatnih lesenih svetil, pred tem pa še cokle, poslovna darila, pručke oziroma stolčke in igrače.Na razstavo so povabili starše, obrtnike, predstavnike podjetij in vse, ki verjamejo v tradicijo in kakovost izobraževanja ter ohranjajo zaupanje v ljudi, ki imajo radi les in v mladih in ustvarjalnih lesarjih vidijo lepšo prihodnost. Odprtje razstave so popestrili s kulturnim programom, saj dijaki niso dobri samo na strokovnem področju, med njimi se skrivajo tudi navdušeni glasbeniki, oblikovalci, literati, športniki in še marsikaj, poudarja Majda Kanop: »Pedagoški delavci z učenjem in vzgojo spoštujemo drugačnost in možnost za razvoj vsakega posameznika, iščemo skrite talente in vzpodbujati njihovo ustvarjalnost.« Prepričana je, da njihovi dijaki s svojimi projekti dokazujejo, da se bodo lahko z dobro zasnovo, idejami, inovativnostjo, drugačnim razmišljanjem in z novim oblikovalskim in drugim znanjem, uvrščali med najboljše in uspešne.Ravnateljica poudarja, da »s posluhom za mlade lahko sooblikujemo prijazno šolo in v sodelovanju iščemo izzive za naš skupni razvoj, ker lahko s tem naredimo prihodnost lepšo, takšno, ki bo omogočila prav vsem večjo odgovornost in s tem tudi osebno dostojanstvo in vrednost na poklicni poti. In na tej poklicni poti je veliko možnosti«. Kot je dejala, se zadnja leta povečuje interes za poklic mizarja, v ta program vpisujejo po tri oddelke. V programu lesarski tehnik pa ostajajo pri dveh oddelkih.»Umna raba lesa se uvršča med strateške prednostne naloge trajnostnega razvoja Slovenije. Ta strateški potencial se zrcali v raznih ukrepih za spodbujanje uporabe lesa na vseh področjih. Les povezuje Slovenijo, njeno kulturo, tradicijo, znanje – razvojno, tehnološko in oblikovalsko. Je pa tudi še mnogo več. Daje zagon in vizijo kreativnim ljudem,« še pravi Majda Kanop.