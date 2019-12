Starejše odpeljejo po opravkih

»Če strnem zelo na kratko: res smo lahko srečni, da imamo Sopotnikove prostovoljce,« je včeraj zjutraj dejala 73-letna Jožica Martinoši iz Dolge vasi, ko jo je Bogdan Bizjak, prostovoljec Sopotnika, pripeljal pred zobozdravstveno ordinacijo. »Če ne bi bilo tega prevoza, bi morala po tem mrazu peš, pot iz Dolge vasi do Kočevja pa ni kratka,« je komentirala gospa, ki usluge Sopotnika uporablja slabo leto dni. »Prej zanj sploh nisem vedela,« je dejala.



Občina Kočevje je izjema v slovenskem merilu, saj ima edina od konca julija dva avtomobila namenjena projektu Sopotnik oziroma brezplačnim prevozom, ki jih prostovoljci nudijo starejšim od 65 let. Zdaj je v občini – ki je po površini največja v Sloveniji – 309 uporabnikov, pravi Anita Rauh, koordinatorica projekta Sopotniki: »Številnim ljudem smo res v veliko pomoč, ker nekateri nimajo svojcev, ki bi jih lahko peljali k zdravniku ali po opravkih, spet drugi pa imajo svojce, ki bi jim radi pomagali, a vedno tudi ne morejo. Zato se lahko obrnejo na nas.«



Samo letos so v občini Kočevje opravili 1186 prevozov in prevozili 31.839 kilometrov. »Rad vozim in rad pomagam ljudem. Čas imam,« pravi 67-letni Bogdan Bizjak, eden od 18 aktivnih prostovoljcev, ki približno dvakrat na mesec z avtomobili Sopotnika prevaža starejše po njihovih opravkih: k zdravniku, po nakupih, k frizerju, na banko, pošto, tudi na obisk ali kulturno prireditev.

Starejši se lahko s Sopotniki peljejo v 15 občinah, kjer imajo na razpolago 13 vozil. Za nekaj manj kot 2000 uporabnikov – natančneje 1993 – skrbi 191 prostovoljcev, ki so samo letos opravili 13.543 ur prostovoljskega dela, kar je 7168 prevozov s skupno 247.631 kilometri. Pri tem je pomembno, da prostovoljci Sopotnika pridejo po uporabnika, ga odpeljejo na želeno mesto ter ga tam tudi počakajo in odpeljejo domov.



»Zato je treba vožnjo načrtovati kakšen dan ali dva vnaprej, še posebej če so uporabniki iz bolj oddaljenih vasi,« pravi Anita Rauh, ki si želi, da bi v Kočevju pridobili še kakšnega prostovoljca ali dva, ki bi razbremenila sedanje. »Ljudje so zelo veseli in zadovoljni, da imajo prevoz, zlasti po vaseh, kjer ni ljudi, ki bi jih kam peljali,« pravi Bogdan Bizjak.



Poleg tega, da se ljudje lahko odpeljejo na želena mesta po opravkih, pa so dodatna vrednost projekta Sopotniki stiki med ljudmi oziroma, kot pravi Marko Zevnik, direktor in ustanovitelj zavoda Sopotniki, »srčnost naših voznikov prostovoljcev«: »Ti vsak dan dokazujejo, da smo Sopotniki več kot prevoz. Prostovoljci so srce naše storitve.« Ali kot je bila jedrnata Jožica Martinoši: »Hvala bogu, da jih imamo.«