FOTO:Starejši, ki so sami, niso pozabljeni

Ljubljana – V sedanjih izrednih razmerah so v občinah organizirali pomoč starejšim ljudem. Objavili so telefonske številke, kjer starejši ali nemočni lahko pokličejo za pomoč: dostavo hrane, zdravil, topel obrok ... »V odročnih krajih so večinoma samopreskrbni ljudje, ki so vajeni z majhnimi zalogami dolgo preživeti, vendar občasno potrebujejo stvari iz trgovine ali zdravila,« pravi osilniška županjaKer je Osilnica druga najmanjša občina v Sloveniji z vsega 366 večinoma starimi prebivalci, so dosedanje oblike pomoči le prilagodili sedanjim razmeram. Ukinili so vsakotedenski organiziran prevoz s kombijem v trgovino in k zdravniku, pravi Alenka Kovač: »Vsakega starejšega prebivalca smo obvestili, tako da nas bo poklical, ko bo potreboval kaj iz trgovine ali od zdravnika.«Njihove svojce, ki živijo drugje, so prosili, naj jih ne obiskujejo oziroma da naj stvari, ki jim jih prinesejo, pustijo pred vrati, tako da ne bo nevarnosti okužbe. Pomoč organizirajo tudi v sosednji občini Kostel, a trenutno ni večjega povpraševanja. Če bo veliko primerov dostav – izvajajo jo prostovoljci civilne zaščite –, razmišljajo o uvedbi modela plačevanja iz občine Kočevje, kjer ni stika z denarjem, saj strošek hrane ali zdravil obračuna Komunala Kočevje s položnico.V občini Kočevje so za dostavo hrane sestavili tri pakete, v vsakem je za 30 evrov izdelkov: v suhem so moka, olja, jajca …, v hladnem hitro pokvarljiva hrana in v higienskem izdelki te vrste. »Posebej bomo obravnavali ljudi, ki potrebujejo brezglutensko hrano in plenice za otroke,« pravi, prostovoljec kočevske civilne zaščite. Ker je to po površini največja občina v Sloveniji, po odročnejših vaseh organizirajo in izobražujejo prostovoljce, da bodo varno pomagali sovaščanom.»Okrepili smo vse socialnovarstvene programe za ranljive skupine v občini, s poudarkom na storitvah pomoči, ki jih uporabnikom zagotavljamo na domu – to so dostava kosil, živil, higienskih pripomočkov in zdravil,« pravijo na koprski občini. Aktivirali so mrežo prostovoljcev – do včeraj se jih je odzvalo 93 –, ki jih bodo v programe vključevali po potrebi.Podobno je v piranski občini, kjer še naprej ohranjajo oskrbo starejših na domu in kjer bodo po predhodni oceni ogroženosti zagotavljali pomoč tistim, ki jo potrebujejo. »Za zdaj so zadeve obvladljive, bomo pa videli, kako bo v prihodnje,« je pojasnils piranske občine.Tudi na novogoriški občini imajo telefonsko številko za prijavo potrebe po oskrbi z najnujnejšo hrano, higienskimi pripomočki in zdravili. Pomoč je namenjena tistim, ki zaradi okužbe ne smejo zapustiti stanovanja in nimajo sorodnikov, ki bi to lahko storili namesto njih.»Vsem predsednikom krajevnih skupnosti in poverjenikom civilne zaščite smo dali navodilo, da naj tudi v odročnih vaških skupnostih skrbijo za stalno informiranost o svojih prebivalcih in da naj v primeru, ko zaznajo, da kdo potrebuje pomoč, to takoj sporočijo občinskemu štabu,« še pravijo na novogoriški občini.Na drugem koncu Slovenije, v občini Muta, imajo poimenski seznam starejših, ki utegnejo v prihodnjih dneh in tednih potrebovati pomoč. »V stanju pripravljenosti je dvajset prostovoljcev, a zdaj potreb po pomoči še ni,« je povedal župan Mute Mirko Vošner.V občini Črna pa županja Romana Lesjak ocenjuje, da pri njih zdaj ni človeka, ki bi bil brez pomoči svojcev, prijateljev ali sosedov. Občina je kljub temu objavila posebno številko, na katero lahko pokličejo, če bodo pomoč potrebovali. Svojo številko telefona je objavila tudi županja in že prejela nekaj klicev, ki po njenih besedah bolj kažejo na potrebo po socialnem stiku. Če bo občina potrebovala prevoze za starejše, jih je ponudil zasebni prevoznik Kamot s Prevalj.Že teden dni prostovoljci skupine Udarnik Mladinskega centra Velenje zagotavljajo brezplačno oskrbo s hrano in zdravili za starejše. Od včeraj pa prostovoljci skrbijo tudi za dostavo toplih obrokov, ki jih je velenjska občina organizirala v sklopu javne kuhinje. Brezplačen topel obrok si invalidi, starejši in nemočni lahko naročijo od ponedeljka do petka med 8. in 11. uro. Javna kuhinja obratuje kot običajno, vendar uporabniki hrane ne pojedo tam, ampak jo vzamejo s sabo.Podobno velja v celjski javni kuhinji, kjer od včeraj razdeljujejo »lunch pakete« ob ponedeljkih, sredah in petkih. Tople obroke starejšim, ki so redni odjemalci, razvaža Dom ob Savinji, ki mu bo, če bo treba, pri tem pomagala tudi celjska civilna zaščita. Zdravstveni dom Celje, ki pilotno izvaja dolgotrajno oskrbo, bo to izvajal le še v najnujnejših primerih, to je za tiste, ki nimajo nikogar, ki bi lahko zanje skrbel.Manjše občine, kjer javne kuhinje nimajo, so pri zagotavljanju hrane za nemočne in starejše v težjem položaju. V občini Kozje so po besedah županježe organizirali kuhinjo: »Hrano bodo razvažali prostovoljci. Smo v stalnem stiku z Rdečim križem. Zelo pomembno je, da je medsosedska pomoč še zelo živa in nas tudi sosedi opozorijo na posamezne primere.«