Starejši naj bi bili gonilna sila lokalnih in globalnih ukrepov

V nadaljevanju preberite:

Generalna skupščina Organizacije združenih narodov je pred 35 leti 1. oktober razglasila za mednarodni dan starejših, to je starih 65 let in več. Letošnji slogan je Starejši kot gonilna sila lokalnih in globalnih ukrepov: naše ambicije, naše dobro počutje in naše pravice. Realnost pa je takšna, da upokojenske organizacije in združenja že dolgo opozarjajo na različne vrste diskriminacije starejših, starizem in na dejstvo, da kar 22,5 odstotka starejših, predvsem žensk, živi pod pragom tveganja revščine.

Po podatkih Sursa je bilo na začetku leta v Sloveniji 471.800 prebivalcev starejših od 64 let, to je 22,1 odstotka. Med njimi je bilo 56,1 odstotka žensk in 43,9 odstotka moških. Največ starejših živi v občini Osilnica (38,9 odstotka), sledijo Hodoš (36,7 odstotka), Kostel (34,6 odstotka), Šalovci (31,6 odstotka) in Gornji Petrovci (31,3 odstotka). Med občine z več kot 30 odstotki starejših spada tudi Kranjska Gora (30,9 odstotka).