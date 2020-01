FOTO:Starejši ne smejo biti breme družin

»Uporabniki so dobili nove storitve, ki jih v trenutni ureditvi ne morejo dobiti, a so potrebne,« je dejala Klavdija Kobal Straus z ministrstva za zdravje. Foto Simona Fajfar

»To je pomemben pilotni projekt, ki bi ga morali z zakonom o dolgotrajni oskrbi vključiti v sistem, torej v zakon o dolgotrajni oskrbi,« so bili na včerajšnji okrogli mizi v Krškem enotni predstavniki projekta MoST – model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti.S tem pilotnim projektom so sedanjim uveljavljenim oblikam pomoči oskrbe na domu zagotovili nove oblike, z novimi kadri in novimi znanji za strokovno in laično javnost. »Uporabniki so dobili nove storitve, ki jih uporabniki v trenutni ureditvi tega področja ne morejo dobiti, a so potrebne,« je dejala Klavdija Kobal Straus z ministrstva za zdravje.Uporabnike na terenu, torej doma – aktivno je v projekt vključenih 188 upravičencev –, obiskujejo fizioterapevti, kineziologi, socialni delavci… Pri tem pa ne gre le za pomoč človeku, ki pomoč potrebuje, ampak celotni družini, ki se jim je lahko življenje popolnoma spremenilo kar čez noč.Vloga storitev, ki jih uvajajo s projektom Most, je pomembna tudi za ljudi, ki jih po bolnišnični oskrbi ne morejo več zadrževati v bolnišnici, je povedala Anica Hribar iz Splošne bolnice Brežice. Imajo tudi negovalni oddelek in podaljšano bolnišnično zdravljenje, vendar prihaja do primerov, ko so možnosti izkoristili, človeka pa ne morejo poslati domov, ker nima nikogar, ki bi zanj skrbel, v dom pa ga ne morejo namestiti, ker ni prostih mest.Zato je nadgradnja in razvoj preventivnih programov, ki dopolnjujejo sedanje, nujna. Tudi v bolnišničnem sistemu, kjer so v Brežicah v okviru projekta Most uvedli novost, je povedala Anica Hribar: »Poskusno smo uvedli možnost, da poskrbimo za oskrbovanca, ko gredo njegovi svojci, ki sicer skrbijo zanj, za največ 14 dni na dopust izven domačega okolja.«Nuša Masnik, direktorica Doma starejših občanov Krško, ki prav tako sodeluje v projektu, pa je bila presenečena, kako je nov kader uspel v kratkem času pridobiti nova znanja in to uveljavljati na terenu. Ta oblika pomoči ni konkurenca domovom za starejše, je še dodala, ampak dopolnitev sedanje mreže pomoči. Je pa izrednega pomena, ker omogoča, da so oskrbovalci, ki to želijo, čim dlje doma.Odzivi ljudi na terenu, kjer projekt izvajajo že leto in pol – podaljšali pa so ga do konca leta -, so odlični, je poudarila tudi Carmen Rajer, vodja pilotnega projekta Most in vodja pomoči na domu. Prepričana je, da je z njim uveljavljena tudi pravica do izbire oziroma to, da je lahko oskrbovanec, če želi, doma. Zato je pomembno, so menili udeleženci, da tovrstna oskrba postane del sistema dolgotrajne oskrbe, ki jo bo opredelil zakon o dolgotrajni oskrbi. Njegov predlog naj bi konec januarja poslali v javno obravnavo, vlada pa ga načrtuje sprejeti najkasneje avgusta 2020.