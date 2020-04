7.35 Zasedal je varnostni svet ZN



Pod vodstvom Domininikanske republike, ki varnostnemu svetu Združenh narodov predseduje ta mesec, je svet v četrtek zasedal prvič od začetka pandemije. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je poudrail, da je boj proti novemu koronavirusu boj stoletja in razlog za delovanje ZN, saj pandemija ogroža mednarodni mir in varnost in lahko privede do družbenih nemirov in nasilja, opozoril je tudi, da bi bilo virus mogoče uporabiti kot biooško orožje. VS ZN je ob koncu zasednaja sprejel sporočilo za javnost, v katerem je pozval države članice, naj podprejo prizadevanja generalnega sekretarja ZN. STA



7.10 Starejši od 65 let za v trgovino potrebujejo osebni dokument



Starejši od 65 let, bodo morali od danes dalje ob vhodu v trgovino svojo starost dokazovati z osebno izkaznico ali drugo ustrezno listino. Veljati je namreč začel dopolnjeni vladni odlok, po katerem smejo med 8. in 10. uro ter zadnjo uro odprtja trgovin nakupovati samo ranljive skupine, med katere poleg starejših od 65 let sodijo še nosečnice in invalidi. »Potrošnik, starejši od 65 let, izkazuje svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb,« so po četrtkovi dopisni seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. STA