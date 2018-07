Starostniki lahko na morju izberejo telesno sprostitev, kot sta sprehajanje ali plavanje.

Priljubljene so tudi umske tehnike sproščanja, kot je »vizualizacija pomirjujočega kraja«.

Zadržujejo naj se v senci, imajo pokrivala, se ustrezno prehranjujejo in dovolj pijejo.

Za previdnost nista odveč krema za sončenje ter bližina bolnice in lekarne.



Na morje z vnuki



Druge tehnike sproščanja

Uživajo v mirnem in naravnem okolju, radi so povezani z naravo, radi pa so tudi aktivni in družabni. Foto Jure Eržen

Današnja starejša generacija sploh ni zapečkarska, kažejo trendi. Med poletnimi počitnicami najraje obiščejo slovensko obalo, priljubljena pa sta tudi Hrvaška in Mediteran. Poletje na morju mora biti njihov čas za zasluženo sprostitev, najsi bo telesno ali umsko, pravijo strokovnjaki. Za bolj razgibano počitnikovanje svojih babic in dedkov pa pogosto poskrbijo tudi vnuki.»Uživajo v mirnem in naravnem okolju, radi so povezani z naravo in z njo v stiku, a želijo biti tudi aktivni in družabni,« poletne počitnice današnje starejše generacije strne Jasmina Fegušiz turistične agencije Kompas. Gregor Terbovc iz turistične agencije Maona meni, da morski zrak blagodejno vpliva nanje, plavanje pa jim je dodatna rekreacija. Dodaja, da starejše generacije poleg morskih počitnic pri nas, na Hrvaškem in na Mediteranu pogosto zanimajo tudi jezera.Starejši so danes veliko bolj dejavni in potovalno usmerjeni kot nekoč, opažajo turistične agencije. Pri Palmi pravijo, da zelo radi gredo tudi »v širni svet«, kjer doživijo nekaj novega. »Ravno zadnjič so nam naši gostje razlagali, kako so na Tenerifih občudovali 70-letno Nemko, ki še vedno aktivno deska,« kako starost ni ovira, pojasni Nena Kraševec Mišič iz turistične agencije Palma. Njihove zadnje raziskave namreč kažejo, da starejša generacija niti približno ni več zapečkarska.Zelo pogosti spremljevalci babic in dedkov so še danes njihovi vnuki. V izolskem hotelu Delfin, kjer slovijo po starejših gostih, opažajo, da je med poletnimi počitnicami takšnih razširjenih družin vse več. Prav zato imajo večkrat akcije z naslovom »Z babi in dedijem na morje«.»S tem dedki in babice poskrbijo, da imajo mamice in očki malo časa zase, starejši generaciji pa seveda tudi ustreza družba aktivnih nadobudnežev,« ugotavlja Kraševec Mišičeva. Vnuki so tudi po izkušnjah agencij pogosti družabniki svojih babic in dedkov.Hotel Delfin je med starejšo generacijo priljubljen predvsem zaradi lokacije, navaja Daša Ždrnja Gregorič, vodja prodaje v tem hotelu, saj je njegova lega idealna za krajši sprehod v mesto ali po nekdanji ozkotirni železniški progi Parenzani (Porečanki). Obenem je hotel blizu bolnišnice in zdravstvenega doma.Po besedah fizioterapevtke Barbare Lemut iz Zdravstvenega doma v Novi Gorici je to pomembno predvsem za zdravstveno bolj ogrožene starostnike. Ti naj izberejo destinacijo, ki je dostopnejša do zdravstvenih ustanov, svetuje. Pomembna pa je tudi dosegljivost lekarne. V osebno počitniško lekarno je po njenem treba vzeti tudi sredstvo za zaščito pred sončnimi žarki s primernim zaščitnim faktorjem, aktivnost pa je treba načrtovati premišljeno in se izogibati preutrujenosti.V Delfinu opažajo, da starejši gostje radi krenejo proti obali, nekateri pa se kljub njeni bližini raje zadržujejo v bazenih z ogrevano morsko vodo. Zelo radi se družijo, zato hotel čez dan organizira aktivnosti, kot so tombola, izleti, zvečer pa glasbo in ples.Fizioterapevtka Lemutova poudarja, da so potrebe in želje starostnikov po sproščanju različne – nekaterim posameznikom bolj ustreza poudarek na telesu, drugim na mislih. Poleg športnih aktivnosti tako obstajajo tudi številne tehnike sproščanja, ki so usmerjene v um: »Na morju je še posebej primerna lokacija za tehniko sproščanja z 'vizualizacijo pomirjujočega kraja', s katero dosežemo sproščenost in mir s pomočjo miselnih podob.«Kljub potrebam, ki so pri starostnikih lahko različne, je sprememba okolja nedvomno priporočljiva, meni dietetičarka Martina Javornik iz Zdravstvenega doma v Novi Gorici: »Počitnice na morju, ki so načrtovane, so prav gotovo ustrezna izbira.« Kljub temu pa svetuje, da se starejši zadržujejo v senci, imajo pokrivala, se ustrezno prehranjujejo in poskrbijo za zadostno količino tekočine, ki naj se poleti poveča.