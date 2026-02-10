Starejši so pogosto žrtve izsiljevanja, mladi pa vplivnikov

Spletne prevare v Sloveniji povzročajo vse večjo finančno škodo, saj je skupni znesek spletnih goljufij lani dosegel 40,4 milijona evrov, pri čemer so starejši posebej ranljiva skupina. Goljufi izkoriščajo zaupanje v institucije, lažne spletne trgovine in oglaševanje, kar vodi v izsiljevanja, ljubezenske in investicijske prevare ter zdravstvena tveganja.

Spletno nakupovanje kljub tveganjem narašča v vseh starostnih skupinah, vključno z otroki in mladostniki, pri katerih impulzivni nakupi in vpliv vplivnežev povečujejo nevarnost zlorab. Strokovnjaki poudarjajo, da so za varno digitalno okolje nujni ozaveščanje, prilagojena podpora starejšim in medgeneracijsko sodelovanje, da nihče ne ostane izpostavljen ali izgubljen v digitalnem svetu.