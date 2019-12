Starejši v domovih in svojci spet z izpraznjenimi žepi 

· V domovih za starejše z dvigom minimalne plače za 5 do 8 odstotkov višji stroški dela.

Ljubljana – V predprazničnih decembrskih dneh, ko v domovih za starejše potekajo številni dogodki in prireditve, bodo stanovalci in njihovi svojci, podobno kot lani, vnovič doživeli hladen tuš. S skupnosti socialnih zavodov (SSZS) so namreč sporočili, da jim bodo v novem letu zvišali ceno oskrbe.Kot pravijo na SSZS, bodo podražitve posledica spremembe v obračunavanju in dviga minimalne plače v januarju, zato se bodo stroški dela v domovih za starejše in posebnih zavodih povečali za 5 do 8 odstotkov, kar je več kot 1,5 odstotka. To pa je tista meja, ki po pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev domovom omogoča tudi izredno uskladitev cen poleg redne, ki se izvede vsako leto 1. marca.Skladno s tem pravilnikom, pravijo na SSZS, bo vsak dom izračunal potreben dvig. Po njihovi oceni se bo dvig minimalne plače poznal tako, da se bodo oskrbnine povečale za dva do tri odstotke. Naj spomnimo, da so se po januarskem izrednem povišanju, ko so se cene oskrbnine dvignile povprečno za 2,2 odstotka , te ob rednem marčnem usklajevanju zvišale še za 1,8 odstotka.Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti potrjujejo, da ima posamezni dom, če bo ugotovil, da dviga stroškov dela ni mogoče pokriti v okviru veljavne cene, možnost izredno uskladiti cene od prvega januarja 2020 oziroma ob redni letni uskladitvi prvega marca. Izvajalce so pozvali, naj s prvim januarjem cene usklajujejo samo v primeru, da prihodki storitve institucionalnega varstva zaradi dviga stroškov dela ne omogočajo pokritja odhodkov. Kot pravijo, so domove tudi pozvali, naj dvig cen zaradi spremenjenih stroškov dela pri posameznem izvajalcu ne preseže 1,5 odstotka povišanja glede na veljavne cene.Sekretar SSZS Jaka Bizjak pravi, da bo tokratni dvig stroškov dela omejen na zaposlene, ki v domovih zagotavljajo storitve oskrbe, te pa z oskrbninami plačujejo stanovalci sami, njihovi svojci ali občine: »Zaslužijo si primerno plačilo, saj opravljajo zahtevno in odgovorno delo. Njihova delovna mesta so del sistema plač v javnem sektorju, ki je izrazito nestimulativen za delavce s srednješolsko ali nižjo stopnjo izobrazbe, zato se raje odločajo za delo v drugih panogah, v domovih pa se veča kadrovska luknja.« Kot je znano, v domovih za starejše manjka predvsem bolničarjev negovalcev in delovnih inštruktorjev , dietnih kuharjev in njihovih pomočnikov, varuhov, čistilk, gospodinj oskrbovalk in servirk. Ministrstvo za delo pa pravega odgovora, kako rešiti to zagato, še nima.Čeprav si delavci v domovih več kot zaslužijo višje plačilo, pa tudi tokratni dvig minimalne plače razkriva nepravičnost slovenskega sistema, saj se bodo stroški višjih plač oskrbnega osebja preprosto prevalili na pleča stanovalcev, njihovih svojcev in občin, opozarja Bizjak: »Problematiko bi lahko ublažil težko pričakovani zakon o dolgotrajni oskrbi , a kot lahko vidimo, javno razgrnitev novega osnutka zakona kljub zatrjevanju, da je to prednostna naloga celotne vlade, vztrajno prelagajo v prihodnost.« Po zadnjih informacijah naj bi bil zakon v javni razpravi januarja.Stanovalcem enote Tabor ljubljanskega Doma upokojencev Center so v petek zvečer sporočili, da cen 1. januarja ne bodo višali. Vprašanje pa je, kaj bo ob rednem usklajevanju cen 1. marca. Dr. Ignacij Voje, predsednik sveta tega doma, pravi, da so stanovalci v domovih sicer ogorčeni nad napovedanim višanjem cen, še posebno, ker je bilo rečeno, da povišanje plač v javnem sektorju ne bo vplivalo na višanje oskrbnin v domovih: »Če ni višjih pokojnin, tudi cene v domovih ne smejo in ne morejo biti višje. Ne vem, kako si vlada predstavlja, da bodo ljudje živeli, če bodo cene višali, pokojnine pa ostajajo enake.« Dodaja še, da je prav, da imajo ljudje, ki delajo v domovih, višjo plačo, vendar ne na račun stanovalcev.